«طيران نيجيريا» تعلق جميع رحلاتها بسبب أسعار الوقود



حذرت شركات ​الطيران النيجيرية من أنها ستعلق جميع الرحلات اعتباراً ​من 20 أبريل، ما لم تنخفض أسعار وقود الطائرات الباهظة، متهمة شركات توزيع الوقود في البلاد بتضخيم الأسعار بشكل مصطنع.

ووجهت رابطة مشغلي الخطوط ⁠الجوية في نيجيريا، والتي تضم نحو 12 شركة طيران محلية، رسالة إلى رابطة كبار موزعي الطاقة في نيجيريا، في ‌14 أبريل/ نيسان، تشكو فيها من رفع أسعار وقود الطائرات بنحو 270 % منذ أواخر فبراير.

وقفزت أسعار النفط والوقود عالمياً منذ اندلاع حرب إيران، إذ يمثل الصراع عائقاً كبيراً أمام حركة الملاحة عبر مضيق هرمز ​الحيوي.

ولكن رابطة مشغلي ​الخطوط الجوية في نيجيريا، ⁠وصفت، في الرسالة التي اطلعت عليها رويترز، ارتفاع أسعار وقود الطائرات في الدولة ذات ​أكبر ⁠تعداد ⁠سكان في أفريقيا، بأنه «فلكي ومصطنع»، قائلة إنه تجاوز بفارق كبير أسعار النفط الخام العالمية.

وأضافت ⁠الرابطة «في الوقت الحالي، لا تكفي إيرادات شركات الطيران لتغطية تكلفة الوقود وحدها».

وأظهرت بيانات صادرة عن الهيئة المعنية بتنظيم المنتجات البترولية في ​نيجيريا، أن استهلاك قطاع الطيران في البلاد بلغ حوالي 2.1 مليون لتر من وقود الطائرات يومياً الشهر الماضي.