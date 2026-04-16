«طيران نيجيريا» تعلق جميع رحلاتها بسبب أسعار الوقود

حذرت شركات الطيران النيجيرية من أنها ستعلق جميع الرحلات اعتباراً من 20 أبريل، ما لم تنخفض أسعار وقود الطائرات الباهظة، متهمة شركات توزيع الوقود في البلاد بتضخيم الأسعار بشكل مصطنع.
ووجهت رابطة مشغلي الخطوط الجوية في نيجيريا، والتي تضم نحو 12 شركة طيران محلية، رسالة إلى رابطة كبار موزعي الطاقة في نيجيريا، في 14 أبريل/ نيسان، تشكو فيها من رفع أسعار وقود الطائرات بنحو 270 % منذ أواخر فبراير.
وقفزت أسعار النفط والوقود عالمياً منذ اندلاع حرب إيران، إذ يمثل الصراع عائقاً كبيراً أمام حركة الملاحة عبر مضيق هرمز الحيوي.
ولكن رابطة مشغلي الخطوط الجوية في نيجيريا، وصفت، في الرسالة التي اطلعت عليها رويترز، ارتفاع أسعار وقود الطائرات في الدولة ذات أكبر تعداد سكان في أفريقيا، بأنه «فلكي ومصطنع»، قائلة إنه تجاوز بفارق كبير أسعار النفط الخام العالمية.
وأضافت الرابطة «في الوقت الحالي، لا تكفي إيرادات شركات الطيران لتغطية تكلفة الوقود وحدها».
وأظهرت بيانات صادرة عن الهيئة المعنية بتنظيم المنتجات البترولية في نيجيريا، أن استهلاك قطاع الطيران في البلاد بلغ حوالي 2.1 مليون لتر من وقود الطائرات يومياً الشهر الماضي.