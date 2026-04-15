تراجع مخزونات الخام ونواتج التقطير والبنزين في أمريكا

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأربعاء إن مخزونات النفط الخام ‌ونواتج التقطير والبنزين ​في الولايات المتحدة انخفضت في الأسبوع المنتهي في العاشر من أبريل.

وأوضحت الإدارة أن مخزونات النفط الخام هبطت 913 ألف برميل إلى 463.8 مليون برميل في الأسبوع المشار إليه، ⁠مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بارتفاع قدره 154 ألف برميل.

وذكرت الإدارة أن مخزونات النفط الخام في مركز التوزيع في ‌كاشنج بولاية أوكلاهوما نزلت 1.7 مليون برميل خلال الأسبوع. وقلصت العقود الآجلة للنفط خسائرها السابقة عقب ‌صدور التقرير.

وجرى تداول العقود الآجلة لخام برنت ‌العالمي عند 95.01 دولاراً للبرميل، بارتفاع 22 ‌سنتاً، في حين ارتفعت ​العقود الآجلة لخام غرب ‌تكساس الوسيط ​الأمريكي 34 سنتاً لتصل ⁠إلى 91.62 دولاراً للبرميل.

وأضافت الإدارة إن استهلاك الخام بالمصافي تراجع 208 آلاف برميل يومياً، وزادت معدلات ​تشغيل ⁠المصافي 2.4 ⁠نقطة مئوية خلال الأسبوع إلى 89.6%. وأشارت إلى أن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة انخفضت 6.3 ملايين ⁠برميل خلال الأسبوع إلى 232.9 مليون برميل، مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بانخفاض 2.1 مليون برميل.

وأظهرت بيانات الإدارة هبوط مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت ‌التدفئة، 3.1 ملايين برميل خلال الأسبوع إلى 111.6 مليون برميل، مقارنة ​مع توقعات بانخفاض 2.4 مليون برميل. وقالت الإدارة إن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام نزل الأسبوع الماضي 2.11 مليون برميل يومياً.