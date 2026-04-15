الصين تخصص 4.5 مليارات دولار للطاقة الكهرومائية بالضخ في 2026



تعهدت الشركة المشغلة لأكبر شبكة كهرباء في الصين بإنفاق 31 مليار يوان (4.5 مليارات دولار) على تخزين الطاقة الكهرومائية بالضخ، بناء على خطة الشركة لرفع السعة الكلية بأكثر من 70 % بحلول نهاية العقد.

وذكرت شركة شبكة الكهرباء الوطنية الصينية، التي تورد الكهرباء لأكثر من 80 % من البلاد، أنها سوف تزيد السعة العملياتية من 45 جيجا واط إلى 78 جيجا واط بحلول 2030، في محاولة لتعزيز التوسع القياسي الطاقة المتجددة، بحسب موقع «ستيت جريد نيوز» الرسمي.

وسوف تنضم شبكة الكهرباء الوطنية لشركة شبكة كهرباء جنوب الصين للمساعدة في تنفيذ خطط الحكومة الخمسية، التي تدعو إلى توفير 100 جيجا واط إضافية من الطاقة الكهرومائية بالضخ بحلول 2030، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

والطاقة الكهرومائية بالضخ وسيلة قائمة منذ فترة طويلة لتخزين الطاقة على نطاق واسع، وتستخدم المياه المنبعثة من أسفل التلال لتوليد الكهرباء.