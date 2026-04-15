يونايتد إيرلاينز تدرس الاندماج مع أمريكان إيرلاينز



ذكرت تقارير إخبارية أن سكوت كيربي، الرئيس التنفيذي لشركة الطيران الأمريكية يونايتد إيرلاينز، ناقش مع مسؤولي إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صفقة اندماج محتملة بين يونايتد إيرلاينز وأمريكان إيرلاينز.

وفي حال إتمام الصفقة ستتكون أكبر شركة طيران في العالم، رغم أنه من المتوقع أن تواجه قدراً كبيراً من التدقيق والمراجعة من قبل كل الأطراف المعنية.

ويقوم الكيان الجديد المنتظر بتشغيل حوالي 40 % من رحلات الطيران الداخلية في الولايات المتحدة، ما يعزز هيمنة شركات الطيران الأربع الكبرى يونايتد إيرلاينز وأمريكان إيرلاينز ودلتا إيرلاينز وساوث ويست إيرلاينز على السوق الأمريكية، حيث تستحوذ هذه الشركات على حوالي 80 % من هذه السوق.

في الوقت نفسه يشكك المحللون وخبراء القانون بشدة في إمكانية موافقة السلطات المعنية على الصفقة المحتملة، خصوصاً بسبب الخوف من تراجع مستوى المنافسة، واحتمالات زيادة أسعار التذاكر.

ومن المرجح أن تخضع أي صفقة اندماج بين شركتي الطيران الأمريكيتين لمراجعة دقيقة من وزارة العدل الأمريكية، وقد يعني ذلك تخليهما عن بعض خطوط الطيران المشتركة. وبينما تبدو الإدارة الأمريكية الحالية منفتحة على عمليات دمج شركات الطيران يعتقد الخبراء أن صفقة بهذا الحجم ستواجه عقبات كبيرة.

يأتي هذا الحديث في وقت تعاني فيه شركات الطيران من ارتفاع أسعار الوقود نتيجة تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، التي بدأت في 28 فبراير الماضي، الأمر الذي يدفع العديد من الشركات في هذا القطاع إلى الاندماج، على الرغم من تأكيد كل من يونايتد وأمريكان التزامهما بخطط النمو الخاصة بهما.