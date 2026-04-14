أمازون تستحوذ على «جلوبال ستار» بـ11.6 مليار دولار لتعزيز خدمات الإنترنت الفضائي

وافقت أمازون دوت كوم على الاستحواذ على شركة تشغيل الأقمار الاصطناعية جلوبال ستار مقابل نحو 11.6 مليار دولار، في خطوة استراتيجية تهدف إلى توسيع حضورها في سوق الإنترنت الفضائي وتعزيز قدراتها في خدمات الاتصالات المتقدمة.

ووفق بيان رسمي، عرضت أمازون على مساهمي «جلوبال ستار» خيارين: إما الحصول على 90 دولاراً نقداً للسهم الواحد، أو استبدال كل سهم بـ0.32 سهم من أسهم أمازون، بقيمة قصوى تبلغ 90 دولاراً للسهم، وهو ما يمثل علاوة بنحو 117% مقارنة بسعر السهم قبل ظهور أنباء الصفقة في أكتوبر الماضي. ومن المتوقع إتمام الصفقة بحلول عام 2027.

توسع تقني وخدمات جديدة

تسعى أمازون من خلال هذه الصفقة إلى دخول سوق «الاتصال المباشر بالأجهزة» (D2D)، الذي يعتمد على الأقمار الاصطناعية بدلاً من أبراج الاتصالات التقليدية لتوفير الاتصال بالهواتف الذكية والأجهزة المحمولة، ما يتيح تغطية أوسع خاصة في المناطق النائية.

كما تخطط الشركة لنقل خدمة الرسائل الطارئة الخاصة بشركة Apple إلى شبكة الإنترنت الفضائي التابعة لها «أمازون ليو»، وهو ما قد يمنحها دفعة قوية في جذب عملاء كبار وتعزيز انتشار خدماتها.

منافسة متصاعدة مع «ستارلينك»

تأتي هذه الخطوة في ظل منافسة محتدمة مع خدمة «ستارلينك» التابعة لشركة SpaceX، والتي تُعد حالياً الأكثر انتشاراً في مجال الإنترنت الفضائي، خاصة بعد نجاحها في توقيع شراكات مع شركات طيران وجهات عالمية.

ورغم طموحات أمازون، واجهت الشركة تحديات في تسريع إطلاق أقمارها الاصطناعية بسبب تأخيرات في تصنيع الصواريخ، إلا أنها بدأت بالفعل اختبارات محدودة لأقمارها من طراز «ليو»، حيث تمتلك حالياً نحو 200 قمر صناعي في المدار، مع خطط للوصول إلى أكثر من 7700 قمر مستقبلاً.

نمو متسارع في السوق

تشهد سوق الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية نمواً متسارعاً، مدفوعاً بالحاجة إلى توفير الاتصال في المناطق البعيدة وغير المخدومة بالبنية التحتية التقليدية، ما يجعل هذه الصفقة خطوة مهمة لتعزيز موقع أمازون في هذا القطاع الواعد.

وفي تعليق له، قال بانوس باناي، نائب الرئيس الأول للأجهزة والخدمات في أمازون: إن إتمام الصفقة سيمكن الشركة من تقديم «خدمة أسرع وأكثر موثوقية في أماكن أكثر، بما يضمن بقاء العملاء على اتصال دائم بالأشخاص والأشياء الأكثر أهمية».