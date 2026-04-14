اليوان عند ذروة 3 سنوات مقابل الدولار بفضل محادثات أمريكا وإيران

ارتفع اليوان الصيني اليوم الثلاثاء إلى أعلى ​مستوى له في ثلاث سنوات مقابل الدولار، الذي تراجع إلى ‌أدنى ​مستوى له في شهر وسط توقعات بأن الحوار الجاري بين واشنطن وطهران قد يؤدي إلى تحقيق نقدم على صعيد إنهاء الحرب.

وصعد اليوان في المعاملات الداخلية إلى 6.8182 مقابل الدولار، وهو أقوى مستوى له منذ 23 مارس 2023. ⁠ولامس في المعاملات الخارجية أعلى مستوى له في ثلاث سنوات قبل أن يتراجع قليلا.

وقالت الولايات المتحدة إنها تواصل التحاور مع طهران بشأن اتفاق محتمل لإنهاء الصراع، حتى مع بدء حصارها ‌موانئ إيران أمس الاثنين.

وقال كبير مسؤولي الاستثمار في (يو.بي.إس ويلث مانجمنت) في مذكرة "تشير المفاوضات المباشرة إلى أنه من المرجح أن تكون المخاطر الجيوسياسية قد ‌تجاوزت ذروتها، وأن كلا الجانبين يرغب في تجنب ‌أسوأ سيناريو يتمثل في إغلاق المضيق لفترة طويلة وإلحاق المزيد ‌من الضرر بالبنية التحتية المدنية ‌والطاقة"، مضيفا أن المحادثات بين واشنطن وطهران ستكون صعبة نظرا للخلافات الكبيرة على قضايا مختلفة.

وسجل ​اليوان في المعاملات ‌الفورية 6.8204 مقابل ​الدولار، وبلغ في أحدث تداولات 6.8194 ⁠في الساعة 02:09 بتوقيت جرينتش، بارتفاع 106 نقاط عن إغلاق الجلسة السابقة.

وارتفع اليوان 1.2 بالمئة مقابل الدولار هذا الشهر، و2.6 بالمئة هذا العام، ​إذ ⁠دفعت زيادة الصادرات ⁠العملة الصينية إلى الارتفاع، فضلا عن تحويل شركات احتياطياتها من الدولار إلى اليوان.

ويتوقع محللو تي.إف سيكيوريتيز استمرار تراجع المخاطر الجيوسياسية واستقرار الأوضاع الخارجية.

وقالوا ⁠إن صادرات الصين من المفترض أن تظل قوية، وإن الإجراءات الرامية إلى تعزيز الطلب المحلي تكتسب قوة دافعة. ومع تحسن جاذبية الأسهم المحلية، من المرجح أن يرتفع اليوان قليلا، وإن كان ذلك مصحوبا بتقلبات.

وفي الوقت نفسه، تتوقع كبرى البنوك الاستثمارية ‌العالمية حاليا أن تحافظ الصين على أسعار الفائدة ثابتة هذا العام، متراجعة عن دعواتها ​السابقة لخفضها.

وقفزت القروض المصرفية الجديدة في الصين بأقل من المتوقع في مارس، لكن نمو المعروض النقدي والتمويل بشكل عام ظل كافيا لدعم النمو الاقتصادي، مما يشير إلى أن البنك المركزي ليس في ​عجلة من أمره لتيسير ‌السياسة النقدية.