وزير الطاقة الأمريكي يتوقع أن يصل سعر النفط إلى ذروته خلال أسابيع





قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت الاثنين ​إن من المرجح أن تصل ‌أسعار النفط إلى ذروتها "خلال الأسابيع القليلة المقبلة" بمجرد استئناف حركة السفن عبر مضيق ​هرمز.

وقال رايت خلال منتدى سيمافور ​للاقتصاد العالمي في واشنطن إن من ⁠المتوقع أن تستمر الأسعار في ​الارتفاع حتى تستأنف حركة السفن "بشكل ملموس" ​عبر المضيق.

وكان قد ذكر في تعليقات سابقة أن من المرجح أن تنخفض أسعار ​النفط قريبا.

وأضاف رايت "سنشهد ارتفاعا في ​أسعار الطاقة، وربما تواصل الارتفاع، حتى نرى ‌حركة ⁠ملاحية ملموسة عبر مضيق هرمز... ومن المرجح أن يصل سعر النفط إلى ذروته خلال ذلك الوقت. وربما ​يحدث ذلك ​في ⁠غضون الأسابيع القليلة المقبلة".