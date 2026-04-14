وزير الطاقة الأمريكي يتوقع أن يصل سعر النفط إلى ذروته خلال أسابيع

قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت الاثنين إن من المرجح أن تصل أسعار النفط إلى ذروتها "خلال الأسابيع القليلة المقبلة" بمجرد استئناف حركة السفن عبر مضيق هرمز.
وقال رايت خلال منتدى سيمافور للاقتصاد العالمي في واشنطن إن من المتوقع أن تستمر الأسعار في الارتفاع حتى تستأنف حركة السفن "بشكل ملموس" عبر المضيق.
وكان قد ذكر في تعليقات سابقة أن من المرجح أن تنخفض أسعار النفط قريبا.
وأضاف رايت "سنشهد ارتفاعا في أسعار الطاقة، وربما تواصل الارتفاع، حتى نرى حركة ملاحية ملموسة عبر مضيق هرمز... ومن المرجح أن يصل سعر النفط إلى ذروته خلال ذلك الوقت. وربما يحدث ذلك في غضون الأسابيع القليلة المقبلة".