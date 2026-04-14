النفط ينخفض مع تراجع مخاوف الإمدادات





انخفضت أسعار النفط في بداية تعاملات الأسواق الآسيوية اليوم ​الثلاثاء، بعد أن هدأت المؤشرات على احتمال إجراء حوار بين ‌الولايات المتحدة ​وإيران لإنهاء الصراع بينهما من مخاوف الإمدادات الناجمة عن الحصار الأمريكي لمضيق هرمز.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.86 دولار، أو 1.87 بالمئة، إلى 97.50 دولار، وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.25 دولار، أو 2.27 بالمئة، إلى 96.83 دولار بحلول الساعة 00:03 بتوقيت جرينتش.

وكان كلا المؤشرين ارتفعا ⁠في الجلسة السابقة، فصعد خام برنت بأكثر من أربعة بالمئة وخام غرب تكساس الوسيط بنحو ثلاثة بالمئة، بعد أن بدأ الجيش الأمريكي حصارا للموانئ الإيرانية.

وقال تيم ووترر، كبير ‌محللي السوق في (كيه.سي.إم تريد) "على الرغم من انهيار محادثات السلام في باكستان خلال مطلع الأسبوع، تمكن ترامب من ​تخفيف الضغط على ‌أسعار النفط مرة أخرى ​من خلال إغراء بإمكان التوصل إلى ⁠اتفاق".