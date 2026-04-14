الدولار مستقر في ظل حصار أمريكا موانئ إيران واستمرار المحادثات





ظل الدولار مستقرا إلى حد بعيد اليوم ​الثلاثاء في ظل موازنة المستثمرين بين مخاطر الإمدادات الناجمة ‌عن سيطرة ​البحرية الأمريكية على حركة جميع السفن التي تحاول دخول مضيق هرمز أو مغادرته، وبين احتمالات استمرار الحوار بين واشنطن وطهران.

وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل سلة عملات تشمل الين واليورو، 0.04 بالمئة إلى ⁠98.38، مع ارتفاع اليورو 0.03 بالمئة إلى 1.1761 دولار. وصعدت العملة اليابانية 0.08 بالمئة مقابل نظيرتها الأمريكية مسجلة 159.3 ين للدولار. وارتفع الجنيه الإسترليني 0.03 بالمئة إلى 1.3508 دولار.

وقال تيروماسا كاواكامي المحلل ‌في ميتسوبيشي يو.إف.جيه بنك في مذكرة "تساعد التوقعات باستمرار المفاوضات على وقف تدهور المعنويات في الأسواق المالية".

وأفادت رويترز ​بأن المفاوضات بين ‌واشنطن وطهران ​لا تزال قائمة على الرغم من ⁠اجتماع مطلع الأسبوع الذي شابه التوتر في إسلام اباد.

وقال ترامب أمس إن إيران تواصلت مع الولايات المتحدة ​وترغب في التوصل ⁠إلى اتفاق، ⁠بينما قال نائبه جيه.دي فانس في مقابلة إن واشنطن تتوقع أن تحرز طهران تقدما بشأن فتح مضيق هرمز.

وانخفضت العقود ⁠الآجلة للنفط الخام الأمريكي بأكثر من دولارين في التعاملات الآسيوية المبكرة إلى 96.99 دولار للبرميل. وفي الوقت نفسه، أبلغت مصادر رويترز بأن احتمالات رفع بنك اليابان المركزي سعر الفائدة هذا الشهر تراجعت، بعد أن أدى تلاشي الآمال ‌في إنهاء الحرب مع إيران إلى استمرار تقلب الأسواق وإرباك التوقعات الاقتصادية.

وتراجع الدولار ​الأسترالي 0.04 بالمئة مقابل نظيره الأمريكي إلى 0.7091 دولار. وارتفع الدولار النيوزيلندي 0.03 بالمئة إلى 0.5868 دولار.

وبالنسبة للعملات المشفرة، ارتفع سعر بتكوين 1.70 بالمئة إلى 74438.67 دولار. وصعد سعر إيثيريوم ​5.32 بالمئة إلى 2373.32 ‌دولار