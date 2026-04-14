الارتفاع الحاد بأسعار الوقود يُحلق بالتذاكر





أدى الارتفاع الحاد في أسعار وقود الطائرات بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران إلى اضطرابات في قطاع الطيران العالمي، مما دفع شركات الطيران إلى رفع أسعار التذاكر ومراجعة توقعاتها المالية. وقفزت أسعار وقود الطائرات بين 85 و90 ​دولارا للبرميل إلى ما بين 150 و200 دولار للبرميل خلال الأسابيع القليلة الماضية، في صناعة يمثل فيها الوقود ما يصل إلى ربع نفقات التشغيل.

فيما يلي ملخص لإجراءات التحوط التي اتخذتها شركات طيران كبرى في العالم:

* شركة طيران إيجه

تتوقع شركة الطيران ‌اليونانية أن يكون لتعليق الرحلات إلى الشرق الأوسط والارتفاع الحاد ​في أسعار الوقود "تأثير ملحوظ" على نتائج أعمالها للربع الأول.

* طيران آسيا إكس

قال مسؤولون تنفيذيون في شركة الطيران الماليزية إن الشركة خفضت رحلاتها 10 بالمئة على مستوى المجموعة، وفرضت كذلك رسوم وقود إضافية تقارب 20 بالمئة.

* إير فرانس (كيه.إل.إم)

قالت المجموعة الفرنسية الهولندية إنها تخطط لزيادة أسعار تذاكر الرحلات الطويلة لمواجهة ارتفاع تكاليف الوقود، إذ من المقرر أن ترتفع أسعار التذاكر 50 يورو (57 دولار) لكل رحلة ذهاب وعودة.

* إير إنديا

قالت شركة الطيران الوطنية الهندية إنها ستعدل هيكل رسوم الوقود الإضافية على الرحلات الداخلية، بالتحول من رسوم ثابتة إلى نظام يعتمد على المسافة. وأضافت أن رسوم الوقود الإضافية على الرحلات الدولية لم تعد تعوض الارتفاع الحاد في أسعار وقود الطائرات.

* طيران نيوزيلندا

قالت شركة الطيران في السابع من أبريل إنها ستخفض رحلاتها خلال شهري مايو أيار ويونيو حزيران وسترفع أسعار التذاكر، بعدما كانت من أولى الشركات التي أعلنت عن زيادات واسعة النطاق في أسعار التذاكر عند اندلاع الحرب.

وعلقت توقعات نتائج أعمالها السنوية بسبب تقلبات سوق الوقود.

* أكاسا إير

قالت شركة أكاسا إير الهندية إنها ستفرض رسوما إضافية بسبب الوقود تتراوح بين 199 و1300 روبية هندية (دولارين إلى 14 دولارا) على الرحلات الداخلية والدولية.

* ألاسكا إير

قالت شركة الطيران ⁠الأمريكية إنها تعتزم رفع رسوم الحقيبة الأولى المسجلة خمسة دولارات ورسوم الحقيبة الثانية 10 دولارات على رحلاتها في أمريكا الشمالية، وكذلك على ذراعها هاوايان إيرلاينز. ورفعت الشركة أيضا رسوم الحقيبة الثالثة المسجلة من 50 دولارا إلى 200 دولار.

* أمريكان إيرلاينز

قالت شركة الطيران الأمريكية إنها تعتزم رفع رسوم الأمتعة المسجلة 10 دولارات لكل من الحقيبتين الأولى والثانية، و150 دولارا للحقيبة الثالثة المسجلة على الرحلات الداخلية والدولية قصيرة المدى. وقلصت الشركة أيضا نطاق بعض المزايا المقدمة لركاب الرحلات منخفضة التكلفة.

وكانت الشركة توقعت في وقت سابق زيادة قدرها 400 مليون دولار في نفقات الربع الأول مع ارتفاع أسعار الوقود.

* كاثي باسيفيك

قالت شركة الطيران ومقرها هونج كونج إنها سترفع رسوم الوقود 34 بالمئة على جميع خطوطها من أول أبريل ، على أن تعاود النظر فيها كل أسبوعين.

وذكر الرئيس التنفيذي للشركة أنها ستُبقي سعة رحلاتها دون تغيير رغم ارتفاع أسعار الوقود، لكنه أشار إلى ‌أن خطتها لزيادة سعة الركاب 10 بالمئة ربما تخضع للمراجعة إذا تراجع الطلب نتيجة ارتفاع التكاليف.

* سيبو إير

قالت شركة الطيران التي تتخذ من الفلبين مقرا لها إن الارتفاع الحاد في أسعار الوقود يمثل مصدر قلق رئيسيا، وإنها ستواصل مراجعة استراتيجياتها المتعلقة بالأسعار والشبكة لتخفيف تأثير ذلك الارتفاع.

* تشاينا إيسترن إيرلاينز

قالت شركة الطيران إنها سترفع رسوم الوقود للرحلات الداخلية من الخامس من أبريل ، وفرض رسم إضافي 60 يوانا (تسعة دولار) على الرحلات التي تبلغ مسافتها 800 كيلومتر أو أقل، و120 يوانا على الرحلات التي تتجاوز هذه المسافة.

* دلتا إيرلاينز

أعلنت شركة دلتا إيرلاينز أنها ستخفض سعتها بنحو 3.5 نقطة مئوية مقارنة بخطتها الأصلية، إلى جانب ‌رفع رسوم الأمتعة المسجلة في محاولة لتعويض ارتفاع تكاليف وقود الطائرات. وتشمل التعديلات زيادة 10 دولارات على الحقيبتين الأولى والثانية، و50 دولارا على الحقيبة الثالثة.

وألغت شركة الطيران الأمريكية جميع خطط زيادة السعة المقررة للربع ‌الحالي وتوقعت أرباحا أقل من توقعات وول ستريت. وقال الرئيس التنفيذي للشركة إنها ستؤجل تحديث توقعاتها للعام بأكمله في ظل الضبابية بشأن مدة استمرار ارتفاع أسعار الوقود.

* إيزي جيت

قال كينتون جارفيس الرئيس التنفيذي لشركة إيزي جيت، إن المستهلكين الأوروبيين يجب أن يتوقعوا ارتفاع ‌أسعار التذاكر مع اقتراب نهاية الصيف، عندما تنتهي إجراءات التحوط الحالية للوقود.

* فرونتير إيرلاينز

تقوم شركة الطيران الأمريكية بمراجعة ‌توقعاتها للسنة بأكملها، إذ ارتفعت أسعار الوقود بشكل كبير منذ إصدارها لتوقعاتها.

* جريتر باي إيرلاينز

قالت الشركة، ومقرها هونج كونج، إنها سترفع رسوم الوقود على معظم الخطوط من أول أبريل نيسان، مع الإبقاء على رسوم الخطوط المتجهة إلى بر الصين الرئيسي واليابان دون تغيير.

وأضافت الشركة أن الرسوم الإضافية على الرحلات بين هونج كونج والفلبين ستزيد إلى المثلين.

* هونج كونج إيرلاينز

قالت شركة الطيران إنها سترفع رسوم ​الوقود بنسبة تصل إلى 35 بالمئة اعتبارا من 12 مارس آذار، ‌مع زيادة حادة على الرحلات بين هونج كونج وجزر المالديف وبنجلادش ونيبال، إذ سترتفع الرسوم من ​284 إلى 384 دولار هونج كونج (49 دولارا).

* آي.إيه.جي قالت الشركة المالكة للخطوط الجوية البريطانية في 10 مارس آذار إنها لا ⁠تعتزم زيادة أسعار التذاكر في الوقت الحالي، إذ أنها تحوطت لمعظم احتياجاتها من الوقود على المدى القصير إلى المتوسط.

* إنديجو

قالت أكبر شركة طيران في الهند إنها ستفرض رسوم وقود على الرحلات الداخلية والدولية من 14 مارس آذار، بما في ذلك رسوم قدرها 900 روبية للرحلات المتجهة إلى الشرق الأوسط و2300 روبية للرحلات المتجهة إلى أوروبا.

وذكرت مصادر لرويترز أن الشركة تضغط على الحكومة الهندية لخفض ضرائب الوقود.

* جيت بلو إيروايز

أعلنت شركة الطيران الاقتصادية ومقرها الولايات المتحدة أنها سترفع رسوم الخدمات الاختيارية مثل الأمتعة المسجلة، وذلك بسبب "ارتفاع تكاليف التشغيل". وأوضحت أن أسعار الأمتعة سترتفع أربعة أو تسعة دولارات.

* الخطوط الجوية الكورية

قال ​مصدر مطلع لرويترز إن شركة الطيران الكورية الجنوبية الوطنية ستدخل وضع إدارة الطوارئ ⁠من أبريل نيسان، مع تأثير ارتفاع أسعار النفط على التكاليف.

وتعتزم الشركة تطبيق إجراءات استجابة ⁠مرحلية بحسب مستويات أسعار النفط، إلى جانب تكثيف جهود تعزيز كفاءة التكاليف على مستوى الشركة ككل، في محاولة لتعويض الارتفاع الحاد في أسعار الوقود.

* الخطوط الجوية الدولية الباكستانية

قالت شركة الطيران إنها سترفع أسعار تذاكر الرحلات الداخلية 20 دولارا، وأسعار الرحلات الدولية بما يصل إلى 100 دولار، مشيرة إلى ارتفاع رسوم الوقود الإضافية.

* إس.إيه.إس

أعلنت شركة الطيران الاسكندنافية أنها ستلغي ألف رحلة جوية في أبريل نيسان بسبب ارتفاع أسعار النفط ووقود الطائرات. وبالنسبة لشهر مارس آذار، قالت إنها ألغت "بضع مئات" من الرحلات.

وذكرت الشركة التي رفعت أسعار رحلاتها بالفعل، أنه حتى لو حاولت استيعاب تكاليف الوقود المرتفعة، فإن زيادة ⁠الأسعار ستظل تمثل ضربة قوية لقطاع الطيران.

* سبرينج إيرلاينز

قالت شركة الطيران الاقتصادي الصينية إنها سترفع رسوم الوقود على الرحلات الداخلية من الخامس من أبريل نيسان، على أن تعلن التفاصيل لاحقا.

* ساوث وست إيرلاينز

قالت شركة الطيران الأمريكية إنها سترفع رسوم الأمتعة المسجلة 10 دولارات للحقيبتين الأولى والثانية، لترتفع كلفة الحقيبة الأولى إلى 45 دولارا والثانية إلى 55 دولارا.

* تاب إير

قالت شركة الطيران البرتغالية إن رفع الأسعار سيخفف جزئيا من تأثير تغيرات أسعار الوقود على إيراداتها.

* الخطوط الجوية الدولية التايلاندية

أعلنت الشركة أنها سترفع أسعار التذاكر 10 إلى 15 بالمئة لمواجهة ارتفاع تكاليف الوقود.

* الخطوط الجوية التركية

قالت شركة صن إكسبريس، وهي مشروع مشترك بين الخطوط الجوية التركية ولوفتهانزا، إنها ستفرض رسوما إضافية مؤقتة على الوقود حجمها 10 يورو لكل راكب من أول مايو أيار، على الرحلات بين تركيا وأوروبا.

وستُطبق هذه الرسوم الإضافية على الحجوزات التي تتم في أول أبريل نيسان أو بعدها، على أن يسري على رحلات المغادرة من أول مايو أيار.

وقالت الخطوط الجوية التركية في 10 أبريل نيسان إنها قررت عدم توزيع أي أرباح من صافي أرباحها لعام 2025، وعزت ذلك إلى تفضيلها الاحتفاظ بالأرباح للحفاظ على السيولة النقدية.

* تي.واي إير

قالت شركة ‌الطيران الكورية الجنوبية منخفضة التكلفة اليوم إنها تعتزم تسريح عدد من أفراد طاقم الضيافة الجوية مؤقتا خلال شهري مايو أيار ويونيو حزيران، وذلك في إطار إجراءاتها لمواجهة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

* يونايتد إيرلاينز

قال الرئيس التنفيذي سكوت كيربي إن شركة الطيران الأمريكية ستلغي الرحلات غير المربحة خلال الربعين المقبلين، استعدادا لاستمرار بقاء أسعار النفط فوق 100 دولار حتى نهاية ​2027.

وذكر آندرو نوسيلا المدير التجاري أن الشركة تمكنت من رفع أسعار التذاكر دون الإضرار بشكل جوهري بالحجوزات، وذلك استجابة للارتفاع السريع في أسعار النفط ووقود الطائرات.

وأضافت الشركة في بيان أرسلته عبر البريد الإلكتروني إلى رويترز أنها سترفع أيضا رسوم الأمتعة المسجلة 10 دولارات للحقيبتين الأولى والثانية للمسافرين داخل الولايات المتحدة والمكسيك وكندا وأمريكا اللاتينية.

* فيت جيت

قالت شركة الطيران الاقتصادي الفيتنامية إنها عدلت تواتر الرحلات على مسارات محددة بسبب نقص محتمل في الوقود.

* الخطوط الجوية الفيتنامية

ذكرت هيئة الطيران الفيتنامية أن الشركة تخطط لإلغاء 23 رحلة أسبوعيا على خطوطها الداخلية من أبريل نيسان بعد أن طلبت الشركة مساعدة الحكومة بإلغاء ضريبة بيئية على وقود الطائرات.

* فيرجن أستراليا

أعلنت شركة فيرجن أستراليا أنها تعمل على تعديل أسعار تذاكرها لتعكس تأثير ارتفاع التكاليف في قطاع الطيران، والتي قالت إنها زادت بشدة بسبب الوضع في الشرق الأوسط.

* ويست جيت

ذكرت وكالة الأنباء الكندية أن شركة الطيران الكندية ستضيف رسوما إضافية ​على الوقود 60 دولارا كنديا (43 دولارا أمريكيا) على بعض الحجوزات، فضلا عن أنها ستدمج رحلاتها مع ارتفاع التكاليف.