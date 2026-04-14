الكويت ترفع أسعار النفط الخام لآسيا في مايو



أظهرت وثيقة تسعير اطلعت ​عليها «رويترز»، أمس، أن الكويت رفعت سعر ‌البيع ​الرسمي لخام التصدير إلى آسيا في شهر مايو إلى 17 دولاراً للبرميل فوق متوسط عمان/دبي من علاوة بلغت 0.50 دولار في أبريل.

وجاءت تلك الأنباء بعد أن قال الجيش ⁠الأمريكي إنه سيبدأ في فرض سيطرة على حركة الملاحة البحرية من الموانئ والسواحل الإيرانية بعد إخفاق المحادثات في مطلع الأسبوع في التوصل ‌لاتفاق لإنهاء الحرب، ما يهدد وقفاً هشاً لإطلاق النار.

وجاء في الوثيقة أن الكويت زادت سعر البيع ‌الرسمي للخام الخفيف الممتاز لمايو 17 دولاراً فوق عمان/دبي من علاوة 1.15 دولار في ‌أبريل.

ورفع منتجون في الشرق الأوسط سعر البيع الرسمي لآسيا بنسب كبيرة لشهر مايو، وحددت السعودية ‌سعر البيع ​الرسمي للخام العربي الخفيف لآسيا بعلاوة ⁠مرتفعة غير مسبوقة بلغت 19.50 دولاراً للبرميل فوق متوسط عمان/دبي، كما رفع العراق سعر خام البصرة ​المتوسط ⁠لآسيا 17 دولاراً.

وأصبحت ⁠خامات الشرق الأوسط من الأعلى تسعيراً في العالم منذ تعطيل الحرب لحركة الشحن من مضيق هرمز.