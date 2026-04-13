تراجع مبيعات «أودي»

تعاني شركة أودي الألمانية للسيارات من تراجع في أرقام المبيعات في الولايات المتحدة والصين.

وانخفضت عمليات التسليم عالمياً نتيجة لذلك في الربع الأول من هذا العام 6.1% لتصل إلى 360 ألفاً و106 سيارات، حسب ما أعلنت الشركة التابعة لمجموعة فولكس فاجن الإثنين في مقرها بمدينة إنجولشتات.

كما تراجعت مبيعات الشركة من السيارات الكهربائية 7.4% إلى 43 ألفاً و29 سيارة.

وأشارت أودي إلى تراجع عام في سوق السيارات العالمي، مؤكدة أنها تمكنت من الحفاظ على حصتها السوقية.

وفي ألمانيا وأوروبا سجلت أودي نمواً، حيث ارتفعت مبيعاتها في السوق المحلية 3.8% لتصل إلى 50 ألفاً و308 سيارات، وفي أوروبا - دون احتساب ألمانيا - 5.9% لتصل إلى 123 ألفاً و724 سيارة.

وسجلت المبيعات في أمريكا الشمالية، التي يتم احتسابها لدى أودي دون المكسيك، تراجعاً حاداً، حيث انخفضت 27% لتصل إلى 35 ألفاً و464 سيارة، كما هبطت مبيعات السيارات الكهربائية بشكل كبير بنسبة 85% لتصل إلى 959 سيارة، رغم أن أودي لا تزال لا تمرر تكاليف الرسوم الجمركية إلى العملاء بشكل واسع.

وفي الصين، بلغ التراجع خلال الربع الأول 12% ليصل إلى 127 ألفاً و109 سيارات، وذلك بفعل شدة المنافسة وانتهاء برامج الدعم الحكومي وتغييرات الطرز. في المقابل، ارتفع عدد السيارات الكهربائية التي سلمتها الشركة للصين 27.8% ليصل إلى 4 آلاف و94 سيارة، لكنه لا يزال عند مستوى منخفض.

وشهدت الطلبات الجديدة في غربي أوروبا تطوراً إيجابياً، حيث ارتفعت بنحو 5%، وخاصة في فئة السيارات الهجينة القابلة للشحن.