"أوبن إيه آي" تفتح أول مكتب دائم لها في لندن في 2027

أعلنت شركة «أوبن إيه آي» أنها ستفتتح أول مكتب دائم لها في العاصمة البريطانية لندن بحلول عام 2027، في خطوة تعكس توسعها العالمي المتسارع وتزايد الطلب على خدماتها، خاصة مع النمو الكبير في استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT.

ووقع اختيار الشركة على مساحة مكتبية تبلغ 88.5 ألف قدم مربعة في منطقة ريجنت كوارتر بين جان كورت ومبنى براسوركس في حي كينغز كروس، وهي المنطقة التي تعد معقلاً لعمالقة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي مثل «جوجل ديب مايند» و«ميتا»، مع قدرة استيعابية تصل إلى نحو 544 موظفاً، ما يجعله أحد أهم المراكز التشغيلية للشركة خارج الولايات المتحدة.

وتهدف «أوبن إيه آي» من خلال هذا التوسع إلى ترسيخ لندن كمركز رئيسي لأبحاث الذكاء الاصطناعي، حيث توظف الشركة بالفعل نحو 200 موظف في مجالات متعددة تشمل البحث والهندسة والسياسات والمبيعات ودعم العملاء.

ويأتي هذا التحرك ضمن استراتيجية أوسع لتوسيع البنية التشغيلية للشركة عالميًا، وتعزيز وجودها في الأسواق التي تشهد نمواً سريعاً في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي.

رغم خطط التوسع، كانت «أوبن إيه آي» قد أعلنت في وقت سابق عن تعليق مشروع مركز بيانات رئيسي في المملكة المتحدة، بسبب تحديات تنظيمية وارتفاع تكاليف الطاقة، ما يعكس التوازن الصعب بين التوسع التقني والبيئة التشغيلية في السوق البريطانية.

يمثل افتتاح مكتب لندن خطوة استراتيجية مهمة في مسار توسع «أوبن إيه آي» العالمي، ويعزز موقع المدينة كمركز محتمل رائد في تطوير وتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي خلال السنوات المقبلة.