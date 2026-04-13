«إي أون» الألمانية للطاقة تتوقع استمرار ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز

توقعت شركة «إي أون»، أكبر مزود للطاقة في ألمانيا، استمرار ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز خلال الفترة المقبلة، في ظل تداعيات التوترات الجيوسياسية المرتبطة بالصراع مع إيران وتأثيرها على أسواق الطاقة العالمية.

وقال فيليب تون، الرئيس التنفيذي لشركة المبيعات «إي أون إنرجي دويتشلاند»، التابعة لـ«إي أون»، في تصريحات لصحيفة «فيست دويتشه ألجماينه تسايتونج» الألمانية الصادرة اليوم الاثنين: «لن يعود مستوى الأسعار العام الذي كان سائداً قبل الصراع مع إيران بالسرعة التي قد يتوقعها البعض».

ويرى تون أن الأسعار في بورصات الطاقة ستظل «لفترة من الوقت» أعلى من مستويات ما قبل الأزمة، مشيراً إلى ارتفاع كبير في تكاليف شراء الطاقة، وقال: «في عمليات الشراء من بورصات الطاقة ارتفعت الأسعار خلال العام الجاري مؤقتاً بنسبة 75 % للغاز و35 % للكهرباء... بالنسبة للعام المقبل، شهدنا بالفعل زيادات في أسعار تجارة الطاقة بالجملة بنسبة 60 % للغاز و20 % للكهرباء».

وأكد تون أن التقلبات قصيرة الأجل «لا يمكن نقلها بشكل مباشر إلى تعريفة العملاء النهائيين»، وأضاف: «لكن الاتجاه العام واضح».

وتعد «إي أون» أكبر مزود للطاقة في ألمانيا، حيث تمتلك نحو 12 مليون عقد لتوريد الكهرباء ومليوني عقد لتوريد الغاز. كما تعد الشركة، عبر العديد من الشركات التابعة، أكبر مشغل لشبكات توزيع الكهرباء في ألمانيا بحصة تبلغ نحو ثلث إجمالي طول الشبكات.