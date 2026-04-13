النفط يقفز 8 % ويتجاوز حاجز 100 دولار مجدداً

قفزت أسعار النفط ​لتتجاوز مجدداً 100 دولار للبرميل، الاثنين، في وقت تستعد فيه البحرية الأمريكية لفرض ‌حصار على ​حركة السفن من وإلى إيران عبر مضيق هرمز، وهي خطوة قد تحد من صادرات النفط الإيرانية، وذلك بعد فشل واشنطن وطهران في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 7.50 دولارات، أو 7.8 بالمئة إلى 102.6 دولار للبرميل خلال التداولات، وذلك بعد انخفاض 0.75 بالمئة عند التسوية يوم الجمعة.

وبلغ سعر خام ⁠غرب تكساس الوسيط الأمريكي 104.6 دولارات للبرميل، بارتفاع 7.8 دولارات، أو 8.12 بالمئة بعد تراجعه 1.33 بالمئة في الجلسة السابقة.

وقال الرئيس دونالد ترامب، الأحد، إن البحرية الأمريكية ستبدأ في فرض حصار على حركة الملاحة الإيرانية في مضيق هرمز، مما يزيد حدة التوتر بعد فشل المحادثات المطولة مع إيران في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب، مما يعرض وقف إطلاق النار الهش الذي يستمر أسبوعين للخطر. وأضاف أن أسعار النفط والبنزين قد تظل مرتفعة حتى انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر في اعتراف نادر بالتداعيات السياسية المحتملة لقراره ‌بمهاجمة إيران قبل نحو ستة أسابيع.

وقال إريك مايرسون المحلل لدى بنك (إس. إي. بي) «يمثل الحصار الأمريكي المعلن اعترافاً بأن الفرضية الأساسية لوقف إطلاق النار، على الأقل حسب تفسير الولايات المتحدة، وهي إعادة فتح المضيق، لا يمكن الدفاع عنها في الوقت الحالي». وقالت القيادة المركزية ​الأمريكية إن القوات الأمريكية ستبدأ في تطبيق حصار على ​حركة الملاحة البحرية الداخلة والخارجة من ⁠الموانئ الإيرانية في الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1400 بتوقيت جرينتش) الاثنين.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان على إكس إن الحصار «سيفرض بشكل محايد على سفن جميع الدول ​التي تدخل أو ⁠تغادر الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية، ⁠بما في ذلك جميع الموانئ الإيرانية على الخليج العربي وخليج عمان».

وأضاف البيان أن القوات الأمريكية لن تعيق حرية الملاحة للسفن العابرة لمضيق هرمز من وإلى الموانئ غير الإيرانية.

وقال الحرس الثوري ⁠الإيراني، الأحد، إن أي سفن عسكرية تحاول الاقتراب من مضيق هرمز ستعتبر انتهاكاً لوقف إطلاق النار الأمريكي الذي مدته أسبوعان، وسيتم التعامل معها بصرامة وحسم.

ويجري تداول أسعار براميل النفط الخام الفعلي الفورية بأسعار أعلى بكثير من العقود الآجلة، إذ وصلت بعض الأنواع بالفعل إلى مستويات غير مسبوقة تبلغ حوالي 150 دولاراً للبرميل.

وكشفت بيانات شحن لمجموعة ‌بورصات لندن أن ناقلات النفط تتجنب مضيق هرمز قبل الإجراءات الأمريكية المزمعة عند المضيق.

وأظهرت بيانات الشحن أن ثلاث ناقلات ​عملاقة محملة بالكامل بالنفط عبرت مضيق هرمز يوم السبت. وهي أول سفن فيما يبدو تخرج من الخليج منذ إبرام اتفاق وقف إطلاق النار الأسبوع الماضي.

وأمس الأحد، أعلنت السعودية أنها استعادت كامل إنتاجها عبر حوالي سبعة ملايين برميل يومياً، بعد تقييم للأضرار التي لحقت بقطاع الطاقة لديها من ​هجمات خلال حرب إيران.