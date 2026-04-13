أسهم أوروبا تتراجع بضغط انهيار محادثات الشرق الأوسط

تراجعت الأسهم الأوروبية الاثنين مع ​تلاشي التوقعات بحل سريع للأزمة في الشرق ‌الأوسط ​بعد انهيار المفاوضات الأمريكية الإيرانية وقرار واشنطن فرض السيطرة على مضيق هرمز.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.7 % إلى 610.44 نقطة بحلول الساعة بتوقيت جرينتش.

وتراجعت بورصات محلية في المنطقة إذ نزل المؤشر داكس ⁠الألماني 1% وانخفض المؤشر فاينانشال تايمز البريطاني بنسبة 0.4 %.

وتصاعد قلق المستثمرين مع إعلان الولايات المتحدة عن استعداداتها للسيطرة على الممر الاستراتيجي والتهديد بخنق ‌صادرات النفط الإيرانية بعد فشل الجهود الدبلوماسية بين واشنطن وطهران في تحقيق أي انفراجة لإنهاء الحرب.

وأدى تفاقم التوتر ‌إلى ارتفاع أسعار النفط فوق مستوى ‌100 دولار للبرميل، مما أعاد إشعال مخاوف التضخم ‌التي كانت بدأت تهدأ ‌في الآونة الأخيرة.

يأتي التراجع بعد انتعاش الأسبوع الماضي، عندما ارتفع المؤشر ​ستوكس 600 بنسبة 3% ​وسط تفاؤل بشأن وقف ⁠إطلاق نار مؤقت بين الولايات المتحدة وإيران، مما ساعد على تعويض بعض الخسائر التي تكبدها المؤشر منذ ​بدء ⁠الحرب في 28 ⁠فبراير.

ودفع ارتفاع أسعار النفط قطاع شركات الطاقة لتسجيل مكاسب وارتفع 0.8 %.

لكن باقي القطاعات تراجعت ⁠بقيادة شركات السياحة والسفر التي هبط المؤشر الفرعي الخاص بها 1.9 %.

كما ضغط قطاعا البنوك والتصنيع بقوة على المؤشر بهبوط 1.5 % و1% على الترتيب.

ويستعد المستثمرون الآن لتحول محتمل في ‌السياسة من البنك المركزي الأوروبي، مع توقعات برفع أسعار الفائدة بدلا من ​التوقف لفترة طويلة.

وتشير البيانات التي جمعتها مجموعة بورصات لندن إلى أن الأسواق تتوقع حاليا زيادة في أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس تقريبا بحلول نهاية ​العام.