الحكومة السويدية تزيد دعم الكهرباء والوقود

أعلنت ​الحكومة السويدية اليوم الاثنين أنها ​ستخفض الضرائب على الوقود وسترفع إعانات الكهرباء في ميزانيتها التكميلية للربيع هذا العام، في مسعى لتخفيف الأعباء ⁠التي تتحملها الأسر جراء ارتفاع فواتير الطاقة نتيجة لحرب إيران.

وستبلغ النفقات الإضافية، التي ‌تأتي قبل الانتخابات البرلمانية المقررة في سبتمبر أيلول، حوالي ‌7.7 مليارات كرونة سويدية (825.22 مليون ‌دولار)، وستضاف إلى 80 ‌مليار كرونة ‌من الإنفاق الجديد الذي تم الإعلان ​عنه بالفعل ‌في ​سبتمبر من ⁠العام الماضي في مشروع الموازنة السنوية لعام 2026.

وقفزت أسعار ​النفط ⁠بشكل ⁠حاد منذ بدء الحرب في إيران وإغلاق مضيق هرمز.

وبينما لم يتأثر الاقتصاد بشكل كبير حتى الآن، ‌فإن هناك مخاوف من أن يؤدي ​طول أمد الصراع إلى زيادة التضخم وتراجع النمو وارتفاع أسعار الفائدة.