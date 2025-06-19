«أمازون» تتوقع تراجع الوظائف المكتبية بسبب الذكاء الاصطناعي

تتوقع إدارة شركة التجارة الإلكترونية الأمريكية العملاقة «أمازون دوت كوم» تراجع أعداد موظفي المكاتب المطلوبين للعمل بعد استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وقال أندي جاسي الرئيس التنفيذي لشركة أمازون: «سنحتاج عدداً أقل من الناس للقيام ببعض الوظائف التي يقومون بها اليوم، في حين سيعمل المزيد من الناس في أنواع وظائف جديدة». وأضاف: إنه من الصعب التنبؤ بتطور قوة العمل بشكل عام، لكن «خلال السنوات القليلة المقبلة» من المتوقع أن يؤدي تحسن كفاءة الذكاء الاصطناعي إلى انخفاض أعداد موظفي المكاتب. تضم أمازون حوالي 1.5 مليون عامل في مختلف أنحاء العالم، منهم حوالي 350 ألفاً يعملون في وظائف مكتبية مختلفة، وفقاً لتقرير صادر في وقت سابق.

في الوقت نفسه نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر مطلعة القول إن أمازون لا تتوقع تسريح المزيد من الموظفين على نطاق واسع - كما حدث في عامي 2022 و2023 - في المستقبل القريب. بل تتوقع عدم إعادة شغل الوظائف الشاغرة.

يذكر أن أمازون تركز على تطوير ما يسمى بوكلاء الذكاء الاصطناعي: وهي برامج قادرة على أداء المهام بشكل مستقل. وأوضح جاسي أن هذه البرامج، على سبيل المثال، يمكنها تلخيص المعلومات من الإنترنت ومصادر البيانات، وكتابة البرامج، وترجمة اللغات، وأتمتة العديد من المهام التي تستغرق وقتاً طويلاً. وأضاف: «سيكون وكلاء الذكاء الاصطناعي زملاء عمل يمكننا الاستعانة بهم في مراحل مختلفة من عملنا»، داعياً الموظفين إلى تجربة الذكاء الاصطناعي كلما أمكن ذلك.