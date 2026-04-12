كوريا الجنوبية على وشك تأمين إمدادات نفطية من كازاخستان

أكد وزير ​الصناعة اليوم الأحد أن كوريا الجنوبية ‌على ​وشك تأمين إمدادات النفط الخام من كازاخستان، في الوقت الذي تبحث فيه البلاد عن مصادر طاقة بديلة في ظل الحرب في الشرق الأوسط.

وقال ⁠الوزير كيم جونج-كوان في مقابلة مع هيئة الإذاعة والتلفزيون الكورية "تم إحراز تقدم كبير، لذا من المفترض ‌أن نتمكن من الإعلان عن الكميات والتفاصيل المحددة في أوائل الأسبوع المقبل".

وقال كيم "قد تبدو كازاخستان بعيدة جدا، لكنها في الواقع تستغرق ​نفس ⁠الوقت ⁠تقريبا الذي تستغرقه الشحنات القادمة من الولايات المتحدة، أي حوالي 50 إلى 60 ⁠يوما"، مضيفا أن أحدث زيارة إلى كازاخستان كانت تهدف إلى تنويع إمدادات النفط على المدى الطويل. كما حصلت كوريا الجنوبية، التي تعتمد بشكل ‌شبه كامل على الواردات لتلبية احتياجاتها من الطاقة ويأتي ​70 بالمئة من مشترياتها النفطية من الشرق الأوسط.