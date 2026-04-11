البنك الدولي: حرب إيران ستبطئ النمو وستكون لها تداعيات متسلسلة





قال رئيس البنك الدولي أجاي بانجا في مقابلة مع رويترز الجمعة إن الحرب في ​الشرق الأوسط ستكون لها تداعيات متسلسلة على الاقتصاد العالمي، حتى لو تسنى الالتزام بوقف إطلاق النار الهش الذي أعلنه ‌الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأضاف ​أن الضرر سيكون أكبر بكثير إذا انهار وقف إطلاق النار وتصاعد الصراع.

وكان بانجا قال يوم الثلاثاء إن النمو العالمي قد ينخفض بين 0.3 و0.4 نقطة مئوية في السيناريو الأساسي مع انتهاء الحرب مبكرا، وبنسبة تصل إلى نقطة مئوية واحدة إذا استمرت الحرب.

وقال إن التضخم قد يرتفع 200 إلى 300 نقطة أساس، مع تأثير أكبر بكثير يصل إلى 0.9 نقطة مئوية إذا استمرت الحرب.

وأدت الحرب إلى ارتفاع أسعار النفط 50 بالمئة، ⁠مع تعطيل إمدادات النفط والغاز والأسمدة والهيليوم وبعض السلع الأخرى، فضلا عن تأثر السياحة والسفر الجوي.

وذكر بانجا في المقابلة "السؤال الحقيقي هو: هل سيؤدي السلام الحالي والمفاوضات التي ستجري مطلع الأسبوع إلى سلام دائم ثم إعادة فتح مضيق هرمز؟... إذا لم يحدث ذلك واندلع الصراع ‌مرة أخرى، فهل سيكون لذلك تأثير أكبر أو تأثير طويل الأمد على البنية التحتية للطاقة؟".

وتابع ‌بانجا أن أكبر بنك تنمية في العالم يجري بالفعل محادثات مع بعض البلدان النامية، بما في ذلك دول جزرية ‌صغيرة لا تمتلك موارد طاقة طبيعية، لبحث سبل الاستفادة ‌من الأموال المتاحة من البرامج الحالية في إطار "نوافذ الاستجابة للأزمات".

ويوفر صندوق أدوات الأزمات التابع للبنك الدولي للدول إمكان سحب أموال حصلت على موافقة عليها مسبقا لكنها لم ​تُصرف بعد، من دون الحاجة إلى ‌الحصول على موافقات إضافية من مجلس ​الإدارة، ما يعزز المرونة.

لكن بانجا قال إن البنك يحذر الدول ⁠من وضع هياكل لدعم للطاقة لا يمكنها تحمل كلفتها، لأن ذلك قد يفاقم المشكلات في المستقبل.

وقال "يساورني القلق بشأن ضمان قدرتهم على تجاوز هذه الأزمة، عبر التركيز على ما يتعين عليهم إلى القيام به، دون اتخاذ أي إجراءات من شأنها تقويض الحيز المالي ​بشكل إضافي".