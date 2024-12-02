شركات ألمانيا غير مستعدة بالقدر الكافي لاستخدام الذكاء الاصطناعي

أظهرت دراسة حديثة أن الشركات في ألمانيا غير مستعدة بالقدر الكافي لاستخدام الذكاء الاصطناعي. ووفقاً لدراسة أجرتها شركة «سيسكو» لتطوير الشبكات، فإن ألمانيا متخلفة عن الركب مقارنة بدول أخرى في أوروبا. وبحسب الدراسة، فإن 6% فقط من الشركات التي شملها الاستطلاع في ألمانيا مستعدة على أفضل نحو للتعامل مع الذكاء الاصطناعي، بتراجع قدره نقطة مئوية واحدة عما كانت عليه قبل عام. وأشارت 29% من الشركات إلى أنها مستعدة على الأقل بشكل جيد.

وقال كريستيان كورف، عضو الإدارة التنفيذية في فرع شركة سيسكو بألمانيا، إن مستوى ألمانيا في أوروبا الآن متوسط، وأضاف: «بقية العالم يتفوق علينا. هذا مثير للقلق». وأشار كورف إلى أن ألمانيا تحتل المركز السادس في أوروبا - خلف بريطانيا وإيطاليا وإسبانيا وسويسرا وهولندا. وقبل عام كانت تحتل ألمانيا في الاستطلاع المركز الثالث في أوروبا. وحذر كورف من أن ألمانيا تتراجع في هذا المضمار على مستوى أوروبا، وقال: «هذا لا يمكن أن يرضينا».

وبدأت «سيسكو» إجراء الدراسة منذ عام 2023. وفي دراسة هذا العام استطلعت الشركة آراء ما يقرب من 8 آلاف قيادي في وحدات تكنولوجيا المعلومات لدى شركات على مستوى العالم يعمل لديها أكثر من 500 موظف خلال شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين، من بينهم حوالي 300 قيادي في ألمانيا. وقال كورف إن هناك اختلافات واضحة بين التوقعات والواقع، وأضاف: «تظهر الدراسة فجوة واضحة: العديد من الشركات لديها استراتيجيات رائعة للذكاء الاصطناعي، لكنها ببساطة لا تنفذها».

وذكر كورف أنه على الرغم من أن 77% من الشركات التي شملتها الدراسة قالت إن لديها استراتيجية للذكاء الاصطناعي، فإن 36% منها فقط لديها البنية التحتية التقنية لاستخدام الذكاء الاصطناعي فعلياً. وكان 40% منها فقط لديها الخبراء اللازمين».