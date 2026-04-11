النفط يتكبّد أكبر خسارة أسبوعية في 10 أشهر

سجلت أسعار ​النفط أكبر انخفاض أسبوعي لها منذ يونيو، لكنها ‌ظلت مرتفعة ​بالقرب من 100 دولار للبرميل، وسط مخاوف جديدة بشأن الإمدادات من السعودية، والعبور المحدود للناقلات من مضيق هرمز.

وخلال التعاملات، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 5 سنتات أو 0.05% إلى 95.97 دولاراً للبرميل. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ⁠24 سنتاً أو 0.25% إلى 98.11 دولاراً للبرميل. وخسر الخامان منذ بداية الأسبوع نحو 12%، بعد أن اتفقت إيران والولايات المتحدة يوم الثلاثاء على وقف لإطلاق النار لمدة أسبوعين بوساطة باكستان.

ومع ذلك، لا يزال تدفق النفط عبر مضيق هرمز مقيداً، مما أبقى أسعار العقود الآجلة قريبة من 100 دولار للبرميل ودفع الأسعار في السوق ‌الفعلية إلى مستويات قياسية مرتفعة.

وقال مسؤول في طهران لرويترز يوم السابع من أبريل، إن إيران تريد فرض رسوم على السفن المارة عبر المضيق بموجب أي ⁠اتفاق سلام. ورفض قادة الغرب والمنظمة البحرية الدولية هذا المقترح.

وتسبب الصراع في إغلاق هذا الممر الحيوي لتدفقات النفط والغاز فعلياً منذ 28 فبراير عندما شنت الولايات المتحدة وإسرائيل غارات جوية على إيران.