أوروبا وأمريكا تقتربان من إبرام اتفاق بشأن المعادن الحرجة

أكدت وكالة بلومبرغ ​نيوز اليوم الجمعة أن الاتحاد ‌الأوروبي وواشنطن ​يقتربان من التوصل إلى اتفاق للتنسيق بشأن إنتاج المعادن الحرجة والحصول عليها.

وذكر التقرير أن الصفقة المحتملة ستتضمن حوافز ⁠مثل ضمانات للحد الأدنى للأسعار، التي قد تصب في مصلحة الموردين غير الصينيين، مشيرا إلى "خطة ‌عمل".

وأضاف التقرير أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة سيتعاونان أيضا في وضع ‌المعايير والاستثمارات والمشروعات المشتركة، إلى ‌جانب زيادة التنسيق بشأن أي ‌انقطاعات في ‌الإمدادات من دول مثل الصين.

وأحجمت المفوضية الأوروبية ​عن التعليق ‌على ​التقرير. ولم يرد مكتب الممثل ⁠التجاري الأمريكي بعد على طلبات من رويترز للتعليق.

وذكرت بلومبرغ، ​نقلا ⁠عن ⁠مذكرة تفاهم غير ملزمة، أن الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والولايات ⁠المتحدة سيشمل "المعادن الحرجة على طول سلسلة القيمة بأكملها وإدارة دورة الحياة، بما في ذلك الاستكشاف والاستخراج والمعالجة والتكرير وإعادة التدوير".

وتسعى ‌الولايات المتحدة للحصول على احتياطيات من المعادن الحرجة، ​لا سيما سلاسل إمداد المعادن الأرضية النادرة التي يهيمن عليها حاليا الصينيون.