60 طائرة تسليمات إيرباص في مارس بانخفاض 16% على أساس سنوي

قالت شركة ​إيرباص الأوروبية لصناعة الطائرات، الخميس، ​إنها سلمت 60 طائرة في مارس، ليصل إجمالي ما سلمته في الربع الأول إلى 114 طائرة، في ⁠انخفاض 16 % عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وأظهرت البيانات الشهرية أن عمليات التسليم شملت ثلاث طائرات لشركة طيران الإمارات التي تتخذ من دبي مقراً لها، على الرغم من تعطل عمليات الشركة بسبب الصراع في الخليج.

وسلمت الشركة كذلك طائرة واحدة لكل ​من شركة الاتحاد ​للطيران الإماراتية، وفلاي أديل ⁠السعودية.

وقال مسؤولون تنفيذيون في الشركة إن المشكلات المستمرة في توريد ​ألواح ⁠جسم ⁠الطائرة ونقص المحركات أعاقت عمليات تسليم إيرباص منذ بداية ⁠العام.

وسلمت شركة إيرباص 136 طائرة في الربع الأول من 2025.

وتهدف إيرباص إلى تسليم 870 طائرة هذا العام.

وقالت ‌الشركة إنها باعت 408 طائرات في ​الربع الأول، أو ما مجموعه 398 طائرة صافية بعد تعديل الأرقام لمراعاة حالات الإلغاء.