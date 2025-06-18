«طوكيو للغاز» لا تتوقع تأثيراً لصراع إيران وإسرائيل على شراء الغاز المسال

قال مسؤول تنفيذي في طوكيو للغاز يوم الأربعاء إن الشركة تستبعد أي تأثير مباشر على مشترياتها من الغاز الطبيعي المسال جراء الصراع الإيراني الإسرائيلي.

لكنه قال إن أكبر شركة لتوريد الغاز الطبيعي المسال في اليابان تراقب التطورات عن كثب نظراً لاحتمالية تأثيرها على أسعار الغاز الطبيعي المسال المرتبط بالنفط وأسعار الغاز الطبيعي المسال الفورية.

وقال نوبوهيرو سوجيساوا لرويترز على هامش مؤتمر قمة الطاقة اليابانية إن الشركة اليابانية قد تزيد مشترياتها من الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة، إذ تعتبر من مصادر الإمدادات الجذابة.