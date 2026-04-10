«HSBC»: فجوة بين تسارع التمويل الرقمي واستعداد الشركات لتبنيه

توقع بنك إتش إس بي سي هولدنجز البريطاني (HSBC) أن يصبح التمويل الرقمي والأصول المشفرة جزءاً محورياً من النظام المالي العالمي خلال السنوات المقبلة، إلا أن غالبية الشركات لا تزال غير مستعدة للتعامل مع هذا التحول أو فهم تأثيره على أعمالها.

وأظهرت نتائج مسح أجراه البنك شمل نحو 3500 من الرؤساء التنفيذيين والمستثمرين، أن حوالي 90 % منهم يتوقعون تسارع تبني الخدمات المصرفية الرقمية خلال السنوات الخمس المقبلة، في حين أقر 47 % بعدم وضوح كيفية تطبيق هذه التطورات داخل شركاتهم.

وأشار التقرير، الذي صدر قبيل القمة الاستثمارية العالمية السنوية للبنك في هونغ كونغ، إلى وجود فجوة واضحة بين زخم انتشار التكنولوجيا ومستوى الجاهزية الفعلية، حيث إن أقل من 10 % فقط من المشاركين يطبقون بالفعل استخدامات عملية للتمويل الرقمي.

ووفقاً للتقرير، يقوم نحو نصف المستثمرين بإعادة هيكلة محافظهم الاستثمارية لزيادة التركيز على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

في حين يُتوقع أن يلعب رأس المال الخاص دوراً محورياً في تدفقات رأس المال العالمية بحلول عام 2035، حيث يرى 33 % من المشاركين أنه سيصبح القوة المهيمنة في الأسواق، مقابل 20 % فقط يرجحون استمرار هيمنة الأسواق العامة.