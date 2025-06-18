النفط يواصل الارتفاع مع استمرار الحرب لليوم السادس

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية الأربعاء بعد أن أنهت الجلسة السابقة على زيادة بأكثر من 4 % وسط مخاوف من أن يؤدي الصراع الإيراني الإسرائيلي إلى تعطيل الإمدادات.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 26 سنتاً بما يعادل 0.3 % إلى 76.71 دولاراً للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 35 سنتاً أو 0.5 % إلى 75.19 دولاراً للبرميل.

ودعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الثلاثاء طهران إلى «الاستسلام غير المشروط» مع دخول الحرب الجوية بين إيران وإسرائيل يومها السادس.

وقال ثلاثة مسؤولين أمس الثلاثاء إن الجيش الأمريكي ينشر المزيد من الطائرات المقاتلة في المنطقة لتعزيز قواته.

وقال محللون إن السوق قلقة إلى حد كبير من تعطل الإمدادات في مضيق هرمز، الذي يمر من خلاله خُمس النفط المنقول بحراً في العالم.

وإيران ثالث أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، إذ تستخرج نحو 3.3 ملايين برميل يومياً من الخام، لكن الطاقة الإنتاجية الفائضة لدى المنتجين في (أوبك) وحلفائها قادرة على تغطية هذا الكم بسهولة.

وقال محللون في وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في مذكرة للعملاء «أي خلل جوهري في البنية التحتية للإنتاج أو التصدير في إيران سيزيد من الضغط على الأسعار. لكن حتى في حال توقف جميع الصادرات الإيرانية، يمكن تعويضها من خلال الطاقة الإنتاجية الفائضة من منتجي أوبك+... حوالي 5.7 ملايين برميل يومياً».

وقفزت أسعار خام برنت بنحو عشرة دولارات للبرميل خلال الأسبوعين الماضيين، وتوقع محللو فيتش اقتصار علاوة المخاطر الجيوسياسية في أسعار النفط على ما يتراوح بين 5 إلى 10 دولارات تقريباً.

وفي مؤشر آخر على اضطرابات سوق الطاقة، قالت مصادر في السوق إن علاوة خام برنت فوق خام دبي القياسي للشرق الأوسط ارتفعت إلى ما يزيد على ثلاثة دولارات للبرميل الأربعاء لتصل إلى ما تشير بيانات مجموعة بورصات لندن إلى أنه أعلى مستوى منذ أواخر سبتمبر2023.

كما تترقب الأسواق أيضاً اليوم الثاني من مناقشات مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي) اليوم الأربعاء، إذ من المتوقع أن يبقي على سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة في نطاق بين 4.25 بالمئة و4.50 بالمئة.

رغم ذلك، قال توني سيكامور محلل الأسواق لدى آي.جي: إن الصراع في الشرق الأوسط وخطر تباطؤ النمو العالمي قد يدفعان المجلس إلى خفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في يوليو، وهو ما يسبق الموعد الذي تتوقعه السوق حالياً وهو سبتمبر.

وأضاف: «يمكن أن يصبح الوضع في الشرق الأوسط حافزاً للاحتياطي الاتحادي ليبدو أكثر ميلاً للتيسير، كما فعل في أعقاب هجوم حماس في السابع من أكتوبر 2023».

ويعزز انخفاض أسعار الفائدة بشكل عام النمو الاقتصادي والطلب على النفط.

لكن ما يربك قرار الاحتياطي الاتحادي هو أن الصراع في الشرق الأوسط يتسبب أيضاً في مصدر جديد للتضخم من خلال دفعه أسعار النفط للارتفاع.