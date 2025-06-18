إيرباص تستهدف زيادة التوزيعات النقدية للعام الحالي إلى 50%

أعلنت شركة صناعة الطائرات الأوروبية إيرباص استهدافها زيادة توزيعات الأرباح خلال العام الحالي، رافعة بذلك الحد الأقصى لتوزيعاتها على المساهمين، في ظل صمود أرباحها رغم حالة عدم اليقين الناجمة عن التعريفات الجمركية وعقبات سلسلة التوريد التي أبطأت تسليم طائراتها للعملاء.

في الوقت نفسه أبقت الشركة على توقعاتها لنتائج العام الحالي في بيان صدر الأربعاء. كما أعلنت إيرباص أنها ستقترح سياسة جديدة لرفع نسبة توزيع أرباحها من ما بين 30% و40% من الأرباح إلى ما بين 30% و50%.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن إيرباص استهلت معرض باريس الدولي للطيران خلال الأسبوع الحالي بالحصول على طلبيات وصلت إلى 17 مليار دولار من عملاء سعوديين، بالإضافة إلى صفقة شراء كبيرة من بولندا.

وقالت أكبر شركة لصناعة الطائرات في العالم إنها تستهدف تسليم 820 طائرة هذا العام، بزيادة عن عام 2024، ولكنه أقل من ذروة ما قبل جائحة كوفيد-19، والتي بلغت 863 طائرة في عام 2019.

وفي فبراير الماضي قالت إيرباص إنها تتوقع وصول الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب خلال العام الحالي إلى حوالي 7 مليارات يورو (8 مليارات دولار)، في حين من المتوقع أن يبلغ التدفق النقدي الحر قبل تمويل العملاء في حدود 4.5 مليارات يورو - وهو ما يمثل تغييراً طفيفاً مقارنة بالعام الماضي.