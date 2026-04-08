مخزونات النفط الأمريكية تبلغ أعلى مستوياتها منذ يونيو 2023

ذكرت ‌إدارة ​معلومات الطاقة الأمريكية في تقريرها ⁠الأسبوعي عن حالة النفط الأربعاء، أن مخزونات ‌النفط الخام في ‌الولايات المتحدة ‌ارتفعت 3.1 ملايين برميل ​إلى ‌464.7 ​مليون ⁠برميل في ​الأسبوع المنتهي ⁠في الثالث ⁠من أبريل، وهو أعلى مستوى لها منذ ‌يونيو 2023.



