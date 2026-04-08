ذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في تقريرها الأسبوعي عن حالة النفط الأربعاء، أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت 3.1 ملايين برميل إلى 464.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثالث من أبريل، وهو أعلى مستوى لها منذ يونيو 2023.
مخزونات النفط الأمريكية تبلغ أعلى مستوياتها منذ يونيو 2023
ذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في تقريرها الأسبوعي عن حالة النفط الأربعاء، أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت 3.1 ملايين برميل إلى 464.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثالث من أبريل، وهو أعلى مستوى لها منذ يونيو 2023.