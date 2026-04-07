10 مليارات دولار من البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد لتخفيف تداعيات صراع الشرق الأوسط

ذكر ​البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد الثلاثاء ‌أنه ​وافق على (برنامج للتعامل مع أزمة الخليج) بقيمة عشرة مليارات دولار لمساعدة الاقتصادات والبنوك والشركات في أفريقيا ومنطقة الكاريبي على ⁠مواجهة الصدمات الاقتصادية الحادة الناجمة عن صراع الشرق الأوسط.

ويهدف برنامج الدعم إلى الحفاظ على ‌الواردات الأساسية بما في ذلك الوقود والغاز الطبيعي المسال والأغذية ‌والأسمدة والأدوية من خلال توفير العملات الأجنبية ‌والسيولة على المدى القصير ‌لدعم الدول الأعضاء المعرضة ‌للخطر.

ويهدف كذلك إلى مساعدة مصدري الطاقة ​والمعادن الأفارقة ‌على الاستفادة ​من ارتفاع الأسعار ⁠وتغيير مسارات التدفقات التجارية، من خلال توسيع الطاقة الإنتاجية في ​السلع ⁠الاستراتيجية.

وسيوفر ⁠البرنامج دعماً قصير الأجل للدول الأعضاء في أفريقيا ومنطقة الكاريبي التي ⁠تأثرت قطاعات السياحة والطيران فيها سلباً.

كما يهدف البرنامج إلى تعزيز قدرة الاقتصادات على الصمود على المدى المتوسط إلى الطويل ‌في مواجهة الصدمات المستقبلية، من خلال تسريع ​إنجاز مشاريع البنية التحتية الحيوية في مجالات الطاقة والموانئ واللوجستيات في الدول الأعضاء.