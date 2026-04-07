عرض بـ 65 مليار دولار للاستحواذ على «يونيفرسال ميوزيك»

تقدّم المستثمر الأمريكي بيل أكمان، عبر شركته بيرشينج سكوير، بعرض للاستحواذ على شركة يونيفرسال ميوزيك جروب، أكبر شركة موسيقى في العالم، بقيمة تصل إلى نحو 56 مليار يورو (65 مليار دولار)، في خطوة قد تعيد تشكيل خريطة صناعة الموسيقى عالمياً.

ويتضمن العرض مزيجاً من النقد وإصدار أسهم جديدة، ما يقيّم السهم الواحد بنحو 30.40 يورو، وهو ما يمثل علاوة كبيرة، تُقدّر بحوالي 78 %، مقارنة بسعر إغلاق السهم في أوائل أبريل، حيث كان يتم تداوله دون 19 يورو، في إشارة إلى الرهان القوي على نمو قطاع الموسيقى الرقمية، وحقوق الملكية الفكرية.

وتتمتع يونيفرسال ميوزيك جروب بمحفظة فنية عالمية، تضم نخبة من أبرز النجوم، مثل تايلور سويفت وليدي جاجا وبيلي إيليش، ما يجعلها لاعباً محورياً في سوق الترفيه الموسيقي.

وتُعد الشركة واحدة من «الثلاثة الكبار» في صناعة الموسيقى العالمية، إلى جانب وارنر ميوزيك جروب، وسوني ميوزيك إنترتينمنت، وتستفيد بشكل متزايد من نمو خدمات البث الرقمي والإيرادات المرتبطة بحقوق النشر.

ويعكس هذا العرض ثقة المستثمرين في جاذبية الأصول المرتبطة بالمحتوى، خاصة في ظل التحول العالمي نحو الاقتصاد الإبداعي، حيث أصبحت حقوق الموسيقى والأعمال الفنية من أهم مصادر العائدات طويلة الأجل.

يُذكر أن بيرشينج سكوير، التي أسسها أكمان عام 2004، تمتلك استثمارات في شركات كبرى، مثل أمازون وأوبر وألفابت، ما يعزز قدرتها على تنفيذ صفقات ضخمة من هذا النوع.

وفي حال إتمام الصفقة، قد تمثل واحدة من أكبر عمليات الاستحواذ في قطاع الترفيه، وتؤكد التوجه المتصاعد نحو الاستثمار في المحتوى، كأصل استراتيجي في الاقتصاد الرقمي العالمي.