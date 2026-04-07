«إيني» الإيطالية تكتشف 2 تريليون قدم من الغاز قبالة سواحل مصر



أعلنت مجموعة ​الطاقة الإيطالية إيني عن كشف ‌للغاز ​والمكثفات قبالة سواحل مصر بعد حفر بئر الاستكشاف (دينيس دبليو-1) في امتياز (تمساح) في شرق البحر المتوسط.

وتشير التقديرات الأولية إلى وجود حوالي 2 تريليون قدم مكعبة من الغاز ⁠مبدئياً و130 مليون برميل من المكثفات المصاحبة.

وقالت الشركة الإيطالية إن هذا الاكتشاف سوف يساعد إيني في دعم هدف ‌مصر المتمثل في تعزيز احتياطيات الغاز وزيادة الإنتاج.

وتراجع إنتاج الغاز المحلي في ‌مصر في السنوات القليلة الماضية، وتعاني ‌البلاد حالياً من الآثار غير ‌المباشرة لحرب إيران، ‌لا سيما في قطاع الطاقة، إذ تعتمد على الوقود ​المستورد.

ويقع الكشف ‌الذي أعلنت ​عنه شركة إيني على ⁠بعد حوالي 70 كيلومتراً (43 ميلاً) قبالة الساحل وعلى عمق 95 متراً من ​المياه، ⁠كما يبعد ⁠أقل من 10 كيلومترات من البنية التحتية الحالية، مما يخلق تآزراً كبيراً لتطوير ⁠سريع.

وتم حفر بئر (دينيس دبليو-1) عقب توقيع اتفاقية ملزمة في يوليو 2025 مع السلطات المصرية لتجديد امتياز تمساح لمدة 20 عاماً.

وتدير إيني إيجار تطوير ‌دينيس بحصة تشغيلية تبلغ 50 بالمئة إلى جانب شركة ​بي.بي، حيث تتم العمليات من خلال شركة بتروبل وهي مشروع مشترك بين إيني والهيئة المصرية العامة للبترول.