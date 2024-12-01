بوتين يقر الميزانية الاتحادية لروسيا للفترة من 2025 إلى 2027

أقر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الميزانية الاتحادية لبلاده للفترة 2025-2027، وفقا لوثيقة تم نشرها على بوابة الأعمال القانونية اليوم الأحد.

ومن المتوقع أن تصل إيرادات روسيا في عام 2025 إلى حوالي 3ر40 تريليون روبل ( 5ر378 مليار دولار أمريكي)، بينما من المتوقع أن تبلغ النفقات أكثر من 41 تريليون روبل (390 مليار دولار أمريكي)، مما يؤدي إلى عجز بنسبة 5ر0% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقا للميزانية.

ومن المتوقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي لروسيا إلى 5ر214 تريليون روبل (02ر2 تريليون دولار) في عام 2025، ويصل إلى 5ر230 تريليون روبل (17ر2 تريليون دولار) في عام 2026، و 3ر248 تريليون روبل (33ر2 تريليون دولار) في عام 2027.

ومن المتوقع أن يظل معدل التضخم أقل من 5ر4% عام 2025 وأقل من 4% في السنوات التالية.

وتشمل الأولويات الرئيسية التي تم تحديدها في الميزانية الوفاء بالالتزامات الاجتماعية، وضمان الأمن الوطني والدفاع، وتعزيز السيادة التكنولوجية، وتطوير البنية التحتية، حيث تم تخصيص إجمالي قدره 21 تريليون روبل (3ر197 مليار دولار) للسياسات الاجتماعية، و14 تريليون روبل (5ر131 مليار دولار) للدفاع وإنفاذ القانون، و14 تريليون روبل (5ر131 مليار دولار) للتنمية الاقتصادية الوطنية خلال السنوات الثلاث المقبلة.