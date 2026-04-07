سامسونج للإلكترونيات تتوقع ارتفاع أرباحها الفصلية 8 أمثال مع زيادة الأسعار

توقعت شركة سامسونج للإلكترونيات الثلاثاء أن تتجاوز أرباحها في الربع الأول إجمالي ​أرباحها للعام الماضي، وأن تفوق التقديرات في ظل تزايد الطلب على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، والذي أدى بدوره إلى الضغط على المعروض وارتفاع أسعار الرقائق.

وبرزت سامسونج كأحد أكبر ⁠المستفيدين من ازدهار مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي الذي أدى إلى تقييد المعروض من الرقائق التقليدية المستخدمة في الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر والألعاب. وقاد ذلك إلى مضاعفة أسعار الرقائق تقريباً في الربع الأول وحده.

وقدرت أكبر شركة لتصنيع رقائق الذاكرة في العالم أرباحها التشغيلية بنحو ‌57.2 تريليون وون (37.92 مليار دولار) للفترة من يناير إلى مارس، مقارنة بتقديرات (سمارت إستيميت) من مجموعة بورصات لندن عند ​40.6 تريليون ‌وون وهو ​ما يمثل قفزة بأكثر من ⁠ثمانية أمثال بالمقارنة مع 6.69 تريليونات وون قبل عام.

وتتجاوز هذه النتائج القياسية ما يقرب من ​ثلاثة ⁠أمثال ⁠الرقم القياسي السابق لأرباح سامسونج التشغيلية الفصلية البالغ 20 تريليون وون، والذي تحقق في الربع الرابع من ⁠العام الماضي.

وأغلقت أسهم سامسونج على ارتفاع 1.8% عند 196500 وون للسهم الواحد صباح اليوم الثلاثاء، متفوقة على ارتفاع بلغ 0.8% في السوق بشكل أوسع. وقالت سامسونج إنه من المتوقع أن تكون إيراداتها قد نمت 68% إلى ​133 تريليون وون في الفترة من يناير إلى مارس.

وستصدر الشركة تفاصيل أرباحها للربع الأول في 30 أبريل.