الأسهم اليابانية تقلص خسائرها وتغلق مرتفعة مع تراجع الين

قلصت الأسهم اليابانية خسائرها وأغلقت مرتفعة في جلسة الثلاثاء بالتزامن مع تراجع الين، في ظل استمرار ارتفاع أسعار النفط قبيل الموعد النهائي الذي حدده الرئيس الأمريكي

وتأرجح المؤشر نيكاي بين المكاسب والخسائر قبل أن يغلق مرتفعاً 0.03% عند 53429.56 نقطة. وبعد تقلبات، أغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً على صعود 0.25% عند 3654.02 نقطة. وسط تباين مشاعر المستثمرين بين التفاؤل باحتمال التوصل ​إلى وقف لإطلاق النار في الشرق الأوسط والقلق من تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصعيد هجماته على إيران إذا لم تعد فتح مضيق هرمز.

والاقتصاد الياباني معرض بصورة خاصة لتأثير الصراع على الشحنات والأسعار، إذ تعتمد البلاد على الشرق الأوسط ⁠لتوفير حوالي 90% من احتياجاتها النفطية.

وقال هيتوشي أساوكا كبير خبراء الاستراتيجيات لدى شركة (أسيت مانجمنت وان): «يبدو أن الرئيس ترامب يتحدث بنحو متزايد بأسلوب رد الفعل أو ​حسب كل ⁠موقف على حدة، ⁠وأصبحت رسائله أقل اتساقاً. ونتيجة لذلك، لا يبدو أن الأسواق تحلل كل تصريح بالدرجة نفسها من الحساسية التي كانت تفعلها في ⁠السابق».

وأضاف: «في حين أنه يواصل الإشارة إلى جداول زمنية أو تحديد أكثر من مهلة نهائية، يبدو أن المستثمرين يولون مصداقية أقل لتلك التواريخ مقارنة بما كان عليه الحال في السابق».

وصعد 142 سهماً على المؤشر في حين هبط 81 سهماً.

وسجلت شركة ‌شيفت لاختبار البرمجيات أفضل أداء من حيث النسبة المئوية بارتفاعها 4.3%. وصعد سهم ​شركة تي.دي.كيه لتصنيع المكونات الإلكترونية 2.8%.

وتراجع سهم شركة تصنيع الشاحنات أرتشيون 7.2% لتكون الأسوأ أداءً على المؤشر نيكاي، وتليها شركة ديسكو لتوريد أدوات القطع الدقيقة لأشباه الموصلات التي هبط سهمها ​6.2%.