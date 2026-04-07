أسعار البنزين في ألمانيا تقترب من مستوى قياسي والديزل يسجل رقماً قياسياً جديداً

تواصل أسعار الوقود ارتفاعها في ألمانيا رغم تطبيق ما يعرف باسم «قاعدة الساعة 12».

فقد أعلن نادي السيارات الألماني اليوم الثلاثاء أن الديزل سجل مستويات قياسية جديدة لليوم السادس على التوالي، كما اقترب سعر البنزين أيضاً من الرقم القياسي المسجل في مارس 2022.

وبلغ متوسط سعر لتر البنزين من نوع «سوبر إي 10» الأرخص والشائع على مستوى ألمانيا أمس الاثنين 2.192 يورو، أي أقل بمقدار 1.1 سنت من الرقم القياسي المسجل في 2022. فيما بلغ سعر لتر الديزل 2.443 يورو.

ومع ذلك، كان ارتفاع الأسعار أقل حدة مقارنة بالأيام السابقة، إذ ارتفع سعر «إي 10» بمقدار 0.1 سنت فقط، والديزل بمقدار 0.3 سنت. وكانت الأسعار قد سجلت خلال الأسبوع الماضي زيادات يومية بلغت سنتات عدة في بعض الأحيان.

وبالمقارنة مع آخر يوم قبل تطبيق قاعدة الساعة 12 في الأول من أبريل الجاري، ارتفع سعر «إي 10» منذ ذلك الحين بمقدار 8.5 سنتات لكل لتر، والديزل بمقدار 12.7 سنتاً. أما مقارنة بآخر يوم قبل اندلاع الحرب، فقد كانت الزيادة أكبر بكثير، حيث بلغت أكثر من 41 سنتاً لـ«إي 10» ونحو 70 سنتاً للديزل.

وبموجب القاعدة الجديدة، لا يُسمح لمحطات الوقود برفع الأسعار إلا مرة واحدة يومياً، وذلك في تمام الساعة 12 ظهراً. ويهدف هذا الإجراء إلى الحد من تقلبات الأسعار بشكل أكبر وتعزيز الشفافية. أما تخفيض الأسعار فيمكن أن يتم في أي وقت كما كان الحال سابقاً. وتستند القاعدة إلى نموذج مشابه معمول به في النمسا.