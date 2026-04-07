الصين ترفع أسعار البنزين والديزل في السوق المحلية مرة أخرى

أكدت الهيئة ‌الحكومية الصينية ​المعنية بالتخطيط أن البلاد سترفع الحد الأقصى لأسعار بيع البنزين ⁠والديزل بالتجزئة محليا بمقدار 420 يوانا (61.11 دولارا) للطن و400 ‌يوان (58.20 دولارا) للطن على ‌التوالي اعتبارا من ليل الثلاثاء.

وأوضحت (اللجنة ‌الوطنية للتنمية ‌والإصلاح) في ‌بيان أن الحكومة تواصل تنفيذ ​تدابير ‌للسيطرة ​على أسعار ⁠النفط المكرر من أجل ​تخفيف تداعيات ⁠ارتفاع أسعار ⁠النفط عالميا على السوق ⁠المحلية.

ورفعت الصين الحد الأقصى لبيع البنزين والديزل في 23 مارس بمقدار ‌1160 يوانا للطن و1115 ​يوانا للطن على التوالي.