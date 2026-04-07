النفط يواصل ارتفاعه مع تصعيد ترامب لخطابه ضد إيران





واصلت أسعار النفط ارتفاعها اليوم الثلاثاء في ظل تصعيد الرئيس دونالد ترامب لتصريحاته ضد ​إيران، مهددا باتخاذ إجراءات أكثر صرامة في حال لم تعاود طهران فتح مضيق هرمز، الذي ‌يمثل ممرا استراتيجيا ​رئيسيا لنقل النفط على مستوى العالم.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 57 سنتا، أو 0.5 بالمئة، إلى 110.34 دولار للبرميل بحلول الساعة 1202 بتوقيت جرينتش، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.26 دولار، أو 1.1 بالمئة، إلى 113.67 دولار.

وهدد ترامب بإنزال "جحيم" على طهران إذا لم تمتثل لموعده النهائي المحدد في الساعة الثامنة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء لإعادة فتح المضيق. وحذر ترامب ⁠قائلا إنه يمكن "محو" إيران، متعهدا باتخاذ مزيد من الإجراءات إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.