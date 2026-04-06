لوفتهانزا تحيي مئوية انطلاقها بمحاكاة أولى رحلاتها التاريخية

أحيت شركة لوفتهانزا الذكرى المئوية لانطلاق أولى رحلاتها الجوية المنتظمة، عبر إعادة تمثيل رحلتين تاريخيتين انطلقتا قبل 100 عام من مطار برلين-تمبلهوف نحو مدينتي زيورخ وكولونيا، في حدث احتفالي أقيم بالعاصمة الألمانية برلين.

وتعود هذه الرحلات إلى السادس من أبريل عام 1926، حين بدأت الشركة تشغيل رحلاتها الجوية المنتظمة، في خطوة شكلت بداية مسيرة طويلة جعلت منها واحدة من أبرز شركات الطيران في العالم. وفي هذه المناسبة، نظمت الشركة رحلتين خاصتين تحاكيان المسارين التاريخيين، لكن باستخدام طائرات حديثة مثل بوينج 787-9 وإيرباص إيه 350-900، دون الحاجة إلى التوقف في محطات وسيطة كما كان الحال في الماضي.

وقال ينس ريتر، رئيس خطوط لوفتهانزا الجوية، إن انطلاقة الشركة من برلين قبل قرن جسدت روح الريادة والشغف التي لا تزال حاضرة حتى اليوم، مؤكداً أن هذه الذكرى تمثل محطة مهمة لاستحضار تاريخ الشركة وتطورها.

ومن المقرر أن تستكمل الاحتفالات في 15 أبريل بإقامة فعالية رسمية في فرانكفورت، حيث يقع المقر الرئيسي للشركة، بحضور المستشار الألماني فريدريش ميرتس.

من جانبه، أكد عمدة برلين كاي فيجنر أهمية النقل الجوي في تعزيز التواصل بين الشعوب، مشيراً إلى أن زيادة حركة الطيران تسهم في تقارب الثقافات وتقليل النزاعات. كما أعرب عن أمله في توسيع شبكة رحلات لوفتهانزا انطلاقاً من مطار العاصمة مطار برلين براندنبورغ (BER) ليشمل وجهات دولية أوسع، وليس فقط مراكزها الرئيسية في ميونخ وفرانكفورت.

ويُذكر أن شركة لوفتهانزا تأسست في يناير 1926 تحت اسم «دويتشه لوفت هانزا»، وتقر الشركة بتاريخها الممتد بكافة مراحله، بما في ذلك الفترات الحساسة خلال الحقبة النازية، في إطار التزامها بالشفافية التاريخية.