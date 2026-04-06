صعود سعر الغاز الأمريكي مع اقتراب الصادرات من مستويات قياسية

ارتفعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي في الولايات ​المتحدة اثنين بالمئة تقريبا اليوم الاثنين، مدفوعة بتوقعات بزيادة ‌الطلب ​هذا الأسبوع عما كان متوقعا، وبتدفق كميات من الغاز تقترب من مستويات قياسية إلى مصانع تصدير الغاز الطبيعي المسال.

وصعدت العقود الآجلة للغاز لشهر مايو في بورصة نيويورك التجارية 4.4 سنت، أو 1.6 % ، إلى 2.851 دولار ⁠لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وقالت مجموعة بورصات لندن إن متوسط إنتاج الغاز في البر الرئيسي الأمريكي ارتفع إلى 111.4 مليار قدم مكعبة يوميا حتى الآن في أبريل، صعودا ‌من 110.4 مليار في مارس.

ويقارن ذلك بأعلى مستوى شهري بلغ 110.7 مليار قدم مكعبة يوميا في ديسمبر ‌2025.

وارتفع متوسط تدفقات الغاز إلى محطات تصدير ‌الغاز الطبيعي المسال التسعة الكبرى في الولايات المتحدة إلى 19.1 ‌مليار قدم مكعبة يومياً حتى ‌الآن في أبريل، صعودا من 18.6 مليار في مارس.

ويقارن ذلك بالرقم ​القياسي الشهري البالغ ‌18.7 مليار ​قدم مكعبة يومياً في فبراير.

وتسببت ⁠الحرب في إيران في ارتفاع أسعار الغاز العالمية بسبب توقف إمدادات الغاز الطبيعي المسال من قطر، التي باعت نحو ​10 مليار قدم ⁠مكعب يوميا ⁠من الغاز الطبيعي المسال في 2025، وهو ما يمثل نحو 20% من إمدادات الغاز الطبيعي المسال في العالم.

ومع ذلك، ⁠لم تتأثر أسعار الغاز في الولايات المتحدة بالحرب في إيران مثلما هي الحال في أماكن أخرى. ويرجع ذلك إلى أن الولايات المتحدة تنتج كل الغاز الذي تحتاجه محليا.

وكانت مصانع الغاز الطبيعي المسال الأمريكية تعمل بالفعل بأقصى طاقتها. ‌لذا لا يمكن للولايات المتحدة تصدير المزيد من الغاز المسال مهما ارتفعت ​أسعار الغاز العالمية.

ومنذ بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل قصف إيران في 28 فبراير، انخفضت أسعار الغاز في الولايات المتحدة بنحو واحد بالمئة مقابل ارتفاعات هائلة بلغت 54% في ​أوروبا 82% في ‌آسيا.