ارتفاع حاد في منحنى عائدات السندات اليابانية قبيل مزاد لأجل 30 عاماً

ارتفع منحنى عائدات السندات الحكومية اليابانية، الاثنين، مع تزايد الحذر قبيل مزاد سندات لأجل 30 عاماً في الجلسة المقبلة. ويُظهر المنحنى، الذي يمثل العلاقة بين العوائد وآجال استحقاق السندات، انحداراً متسارعاً نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل بوتيرة أسرع من قصيرة الأجل، وهو ما يعكس مخاوف المستثمرين بشأن التضخم المرتبط بارتفاع أسعار النفط وضعف الين الياباني.

سجل عائد السندات لأجل 10 سنوات ارتفاعاً بمقدار 3 نقاط أساس ليصل إلى 2.410%، وهو أعلى مستوى منذ فبراير 1999، في حين شهدت السندات لأجل 20 و30 عاماً ارتفاعات كبرى، إذ صعد عائد سندات 20 عاماً بمقدار 5.5 نقاط أساس ليصل إلى 3.32%، وارتفع عائد سندات 30 عاماً بمقدار 6 نقاط أساس ليصل إلى 3.735%.

ووفقاً لماسايوكي كوغوتشي، المدير التنفيذي لصناديق الاستثمار في شركة ميتسوبيشي يو إف جيه لإدارة الأصول، فإن السوق يظهر حذراً قبل مزاد السندات طويل الأجل، مشيراً إلى ضعف مبيعات سندات 10 سنوات، الأسبوع الماضي، مقارنة بالتوقعات، مع إبراز قوة وضع هذه السندات مقابل السندات الطويلة جداً.

كما تأثرت الأسواق بالتوترات الجيوسياسية، إذ هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي باستهداف محطات الطاقة والجسور الإيرانية إذا لم يُفتح مضيق هرمز، في توقيت متزامن مع مزاد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عاماً. ويُشار إلى أن مزاد السندات لأجل 10 أعوام الأسبوع الماضي شهد تراجعاً في الطلب بعد تراجع الآمال في إنهاء سريع للصراع مع إيران.

وعلى صعيد العوائد قصيرة الأجل، ارتفع عائد السندات اليابانية لأجل عامين بمقدار نقطة أساس واحدة ليصل إلى 1.395%، وهو الأعلى منذ 31 عاماً، في حين ارتفع عائد السندات لأجل خمس سنوات بمقدار 2.5 نقطة أساس إلى 1.82%. وأرجعت ليزا موتشيزوكي، المحللة في شركة إس إم بي سي نيكو للأوراق المالية، ارتفاع العوائد اليابانية إلى تأثير صعود عوائد سندات الخزانة الأمريكية وصدور بيانات قوية عن سوق العمل الأمريكي