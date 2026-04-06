ارتفاع الإقبال على العمل الحر في ألمانيا مع غلاء المعيشة وتحديات سوق العمل

في ظل الضغوط الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة، يشهد العمل الحر في ألمانيا إقبالاً متزايداً، حيث يتجه عدد أكبر من الأفراد إلى تأسيس أعمالهم الخاصة كخيار لتعزيز الدخل أو بديل مهني.

وكشفت نتائج استطلاع تمثيلي أجراه مصرف «كيه إف دبليو» الألماني أن عدد رواد الأعمال الجدد اقترب من 690 ألف شخص خلال عام 2025، مسجلاً نمواً بنسبة 18% مقارنة بنحو 585 ألفاً في عام 2024.

ويعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى زيادة ملحوظة في عدد العاملين لحسابهم الخاص بدوام جزئي، الذين ارتفع عددهم إلى 483 ألفاً مقابل 382 ألفاً في العام السابق، في حين بقيت وتيرة تأسيس المشاريع بدوام كامل شبه مستقرة. ونتيجة لذلك، وصلت نسبة المشاريع الجزئية إلى مستوى قياسي بلغ 70%.

وأشار الاستطلاع إلى أن الدافع الأبرز وراء هذا التوجه يتمثل في البحث عن مصادر دخل إضافية، خاصة مع تزايد صعوبة الوصول إلى فرص العمل التقليدية أو الوظائف الجانبية، ما يجعل العمل الحر خياراً عملياً للكثيرين.

وأظهرت النتائج أن غالبية المؤسسين يختارون هذا المسار عن قناعة، إذ يفضل نحو ثلثيهم العمل الحر على الوظائف الثابتة. كما تهيمن المشاريع الصغيرة على المشهد، حيث إن 24% فقط من الشركات الناشئة لديها موظفون، بينما تظل معظم المشاريع عبارة عن تأسيسات جديدة بالكامل، مع نسبة محدودة من عمليات الاستحواذ لا تتجاوز 10%.

وفي هذا السياق، أكد خبراء أهمية دعم بيئة ريادة الأعمال، مشيرين إلى أن الاقتصاد الألماني بحاجة إلى شركات ناشئة مبتكرة، بالتوازي مع تعزيز استمرارية الشركات القائمة، خاصة في ظل وجود نحو 545 ألف شركة متوسطة ستحتاج إلى ملاك جدد بحلول عام 2029.