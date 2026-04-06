ورثة «سامسونج» يسددون 8 مليارات دولار أكبر ضريبة ميراث في كوريا الجنوبية

من المقرر أن تنهي العائلة المالكة لمجموعة «سامسونج» في وقت لاحق من الشهر الجاري سداد كامل ضرائب الميراث المستحقة على ثروة رئيسها الراحل «لي كون-هي»، والتي تقدر بنحو 12 تريليون وون (حوالي 8 مليارات دولار)، في واحدة من أكبر التزامات ضريبة الميراث بتاريخ جمهورية كوريا الجنوبية الشقيقة.

وكانت العائلة قد اختارت سداد الضريبة على أقساط تمتد لخمس سنوات بدءاً من عام 2021، ما يجعل هذه الدفعة الأخيرة محطة مفصلية تنهي عبئاً مالياً كبيراً استمر لسنوات. ومن المتوقع أن يساهم ذلك في تخفيف الضغوط المالية عن المجموعة، ويدعم تحركات رئيسها الحالي «لي جيه يونج» لتسريع تنفيذ استراتيجية النمو الجديدة.

وبحسب مصادر صناعية، اعتمد الورثة، وعلى رأسهم «لي جيه يونج»، في تمويل هذه الالتزامات على مزيج من بيع حصص في الشركات التابعة، وعوائد الأرباح، إلى جانب أدوات تمويلية أخرى. كما شمل الورثة كلاً من والدته «هونج را-هي»، وشقيقتيه «لي بو جين» و«لي سيو هيون»، اللواتي يشغلن مناصب قيادية في شركات ومؤسسات تابعة للمجموعة.

ومنذ وفاة «لي كون-هي» في عام 2020، جمعت العائلة نحو 4 تريليونات وون من توزيعات الأرباح، فيما تشير التقديرات إلى أن إجمالي ما تم توجيهه لسداد الضرائب تجاوز 6 تريليونات وون عند احتساب الأرباح المتراكمة السابقة. كما ساهم الأداء القوي لأسهم الشركات الرئيسية، خصوصاً «سامسونج للإلكترونيات»، في تخفيف الضغط المالي المرتبط بعملية السداد.

وكانت ثروة «لي كون-هي» تقدر بنحو 26 تريليون وون، موزعة بين حصص في شركات، وأصول عقارية، ومجموعات فنية، ما أدى إلى فرض واحدة من أكبر ضرائب الميراث في البلاد. ويرى محللون أن إتمام سداد هذه الالتزامات يمثل نقطة تحول مهمة للمجموعة، إذ يتيح لها تجاوز القيود المالية والإدارية المرتبطة بمرحلة ما بعد الميراث.

ومن المتوقع أن تنعكس هذه الخطوة إيجاباً على أداء «سامسونج»، حيث قد تتجه إلى تسريع استثماراتها وإعادة هيكلة أعمالها، مع التركيز على القطاعات المستقبلية مثل أشباه الموصلات، والذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا الحيوية، بما يعزز تنافسيتها العالمية خلال المرحلة المقبلة.