النفط يرتفع مع استمرار اضطراب الإمدادات بسبب الحرب في إيران

وسط تداولات متقلبة، ارتفعت اليوم الاثنين، العقود الآجلة لخام برنت 73 سنتا، أو 0.7 بالمئة، لتصل إلى 109.76 دولارات للبرميل بحلول الساعة 0338 بتوقيت جرينتش. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 26 سنتا، أو 0.2 بالمئة، إلى 111.28 دولارا للبرميل. ويترقب المستثمرون رؤية واضحة لمسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران وسط استمرار ‌القلق إزاء ​تقلص الإمدادات بسبب اضطرابات الشحن البحري.

وتضاءلت تحركات الأسعار في المعاملات الآسيوية اليوم الاثنين مقارنة بارتفاع بلغ 11 ⁠بالمئة لخام غرب تكساس الوسيط وثمانية بالمئة لخام برنت خلال جلسة التداول السابقة يوم الخميس، وهو أكبر ارتفاع مطلق في الأسعار منذ عام 2020.

وأمس الأحد، صعد ترامب الضغط على طهران متوعدا في منشور على وسائل التواصل ‌الاجتماعي في يوم عيد القيامة باستهداف محطات كهرباء وجسور إيرانية غدا الثلاثاء إذا لم يُفتح مضيق هرمز الاستراتيجي، ومع ذلك، ظلت الأسعار دون تغيير إلى حد كبير اليوم الاثنين.

وذكر ‌موقع أكسيوس أمس الأحد، نقلا عن أربعة مصادر أمريكية وإسرائيلية وإقليمية، ‌أن الولايات المتحدة وإيران ومجموعة من الدول التي تقوم بمساعي وساطة في ‌المنطقة تدرس بنود وقف إطلاق نار ‌محتمل لمدة 45 يوما ربما يقود لنهاية دائمة للحرب.

وبسبب اضطراب ​الإمدادات من الشرق ⁠الأوسط، تبحث مصافي ⁠التكرير عن مصادر بديلة للنفط الخام، لا سيما الشحنات في الولايات المتحدة وبحر الشمال البريطاني.

وأمس الأحد، وافق تحالف أوبك+، التي يتألف من بعض أعضاء منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاء مثل روسيا، على زيادة متواضعة في الإنتاج قدرها 206 آلاف برميل يوميا ‌لشهر مايو.