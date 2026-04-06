مطبخ الذهب المخفي … أين تصنع الأرض كنوزها؟

كشفت دراسة جديدة قادها مركز هيلمولتز لأبحاث المحيطات في كيل بألمانيا (GEOMAR) عن آلية تكوّن الذهب تحت أقواس الجزر المحيطية، موضحة أن ثروة الأرض من المعدن النفيس تبدأ منذ أعماق الوشاح الأرضي، وليس فقط عند سطح الأرض.

تشير الدراسة، التي نشرها الفريق البحثي بقيادة الدكتور كريستيان تيم، عالم الجيولوجيا البحرية، إلى أن تركيز الذهب في هذه المناطق يحدث نتيجة ذوبان متكرر وعالي الدرجة للوشاح المائي تحت أقواس الجزر، وليس نتيجة عملية ذوبان واحدة كما كان يُعتقد سابقا.

دلائل من الزجاج البركاني على قاع البحر

درس الباحثون 66 عينة من الزجاج البركاني المأخوذ من قاع البحر على طول قوس كيرمادك وخندق هافر شمال نيوزيلندا، وتشكل هذه الزجاجات عند تبريد الحمم البركانية بسرعة تحت الماء، مما يحافظ على التركيب الكيميائي الأصلي للصهارة.

أظهرت التحاليل أن بعض العينات، وخصوصا ما يسمى بـ"الزجاج البدائي"، تحتوي على تركيزات ذهب أعلى عدة مرات من تلك الموجودة في صهارات منتصف المحيطات، ما أثار تساؤلات الفريق حول العمليات المسؤولة عن هذا التركيز.

ذوبان الوشاح المتكرر وإطلاق الذهب

أظهرت النتائج أن الوشاح تحت قوس كيرمادك يذوب في وجود الماء عند درجات حرارة مرتفعة، مما يسمح للصهارة بامتلاك نسب فضة إلى نحاس مشابهة لتلك الموجودة في الوشاح.

وفي الوقت نفسه، سجل الباحثون تركيزات ذهب تصل إلى ستة نانوغرامات لكل غرام من الصخور، مع نسب ذهب إلى نحاس أعلى بكثير من الوشاح الخصيب والبازلت النموذجي لأعالي المحيطات.

تشير هذه النتائج إلى أن الوشاح قد تم استنفاده في الماضي ثم أعيد إذابته مرات متعددة، ويبدو أن الذوبان المتكرر للوشاح المائي المؤكسد هو العامل الأساسي لتركيز الذهب داخل الصهارة.

واوضح الدكتور تيم أن الذهب في الوشاح غالبا ما يكون مرتبطا بمعادن الكبريتيد، وعند درجات الذوبان العالية تتحلل هذه المعادن، مطلقة الذهب بالكامل في الصهارة"، مشيرا إلى أن التركيز العالي للذهب لا يحدث إلا بعد عدة مراحل من الذوبان.

تكوين الذهب

ذكرت الدراسة أن عمليات الذوبان المائي المتكررة للوشاح تتحكم في كمية الذهب التي تصل إلى الصهارات الصاعدة وتشكل لاحقا البراكين، وتسلط الضوء على الدور الكبير للتطور الكيميائي للوشاح في تكوين الرواسب الذهبية، إلى جانب العمليات القريبة من سطح الأرض.

قد تساعد النتائج أيضا في تفسير غنى رواسب الكبريتيد الهيدروحراري بالذهب في أقواس الجزر البحرية، على الرغم من أن الرابط بين الذوبان العميق والتركيز السطحي للذهب يحتاج لمزيد من البحث.

ويختتم الدكتور تيم : "نحن فعليا نراقب الخطوة الأولى في دورة حياة الذهب، التي تبدأ منذ أعماق الوشاح قبل أن يصل المعدن النفيس إلى السطح".