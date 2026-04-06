النفط يستهل التعاملات بارتفاع مع استمرار تأثير الحرب على الإمدادات





​ارتفعت أسعار النفط ‌مع بدء ​تعاملات اليوم الاثنين بعد عطلتي نهاية الأسبوع وعيد القيامة في ظل استمرار تأثر ⁠إمدادات النفط العالمية بفعل الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وزادت ‌العقود الآجلة لخام برنت 2.4 دولار ‌بما يعادل 2.2 بالمئة إلى ‌111.43 دولار للبرميل ‌بحلول الساعة ‌2215 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الآجلة ​لخام ‌غرب ​تكساس الوسيط الأمريكي ⁠ثلاثة دولارات أو 2.7 بالمئة إلى ​114.57 ⁠دولار للبرميل.

صعد ⁠الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم ⁠الأحد الضغط على إيران، إذ هدد في منشور غاضب على وسائل التواصل الاجتماعي بمناسبة ‌عيد القيامة باستهداف محطات الكهرباء والجسور ​الإيرانية يوم الثلاثاء إذا لم يعاد فتح مضيق هرمز الاستراتيجي.