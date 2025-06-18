الأمان الوظيفي والراتب أهم عنصرين للعمل لدى الألمان

كشف استطلاع حديث للرأي عودة جديدة لعاملين تقليدين إلى المقدمة لدى العديد من الألمان عند اختيار الوظيفة وهما: الوظيفة الآمنة والراتب الجيد، في ظل الأوقات المضطربة.

في المقابل كان تقديم أرباب العمل لخدمات إضافية، مثل توفير أماكن لرعاية الأطفال أو عروض لممارسة أنشطة رياضية أقل أهمية بكثير للألمان عند اختيار الوظيفة، كما لم تكن مسألة الغاية من العمل على قائمة أولويات الكثير من الموظفين، بحسب الاستطلاع، الذي أجرته شركة «استراتيجي آند» للاستشارات الاقتصادية.

وأجرت الشركة، التابعة لشركة «برايس ووترهاوس كوبرز» للمحاسبات والتدقيق، استطلاعاً لآراء ألف موظف، تتراوح أعمارهم بين 18 و65 عاماً في يناير الماضي، بالتعاون مع معهد أبحاث السوق «أبينيو»، وطلب من المشاركين اختيار أهم المعايير وأقلها أهمية بالنسبة لهم. واحتل الأمان الوظيفي المرتبة الأولى من بين أهم العوامل بنسبة 43%، وجاء في المراتب من الثاني إلى الرابع الراتب الجيد (42%)، والتوازن بين العمل والحياة الخاصة (41%)، و«بيئة عمل إيجابية» (38%).

وبحسب الاستطلاع يعد التوازن بين العمل والحياة الخاصة أكثر أهمية بكثير بالنسبة لجيل الشباب مقارنة بالجيل الأكبر سناً، حيث صنف 45% من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاماً، وذلك ضمن أهم معاييرهم، مقابل 33% فقط ممن تتراوح أعمارهم بين 55 و65 عاماً. وكان العامل الأقل أهمية بالنسبة لغالبية المشاركين (56%) إمكانية السفر لأغراض العمل.