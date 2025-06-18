أداء قياسي لصادرات الصين عبر التجارة الإلكترونية

أظهرت بيانات الإدارة العامة للجمارك في الصين وصول قيمة صادرات الصين عبر التجارة الإلكترونية إلى مستوى قياسي خلال 2024 حيث تجاوزت التريليوني يوان (278.52 مليار دولار) سنوياً لأول مرة. وأشارت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إلى نمو صادرات التجارة الإلكترونية الصينية خلال العام الماضي بنسبة 16.9% سنوياً إلى 2.15 تريليون يوان، في حين كان إجمالي حجم التجارة الإلكترونية العابرة للحدود في الصين خلال العام الماضي 2.71 تريليون يوان.

ووفقاً للبيانات الرسمية كانت الولايات المتحدة أكبر سوق لصادرات التجارة الإلكترونية الصينية خلال العام الماضي بحصة قدرها 36.2% من إجمالي هذه الصادرات، تلتها بريطانيا بحصة قدرها 11.7% ثم ألمانيا 5.7%.

وبالنسبة لواردات التجارة الإلكترونية في الصين كانت الولايات المتحدة المصدر الأول بحصة قدرها 15.8% تلتها اليابان بحصة قدرها 10.5% ثم ألمانيا 9.8%. وظلت السلع الاستهلاكية مسيطرة على حركة التجارة الإلكترونية بحصة قدرها 97.5% من إجمالي صادرات التجارة الإلكترونية للصين في العام الماضي.