العالم يفقد 7.3 ملايين برميل نفط ​يومياً وإنتاج أوبك ينخفض لأدنى مستوى منذ "كورونا"

أظهر مسح أجرته ‌رويترز ​أن إنتاج النفط من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) انخفض في مارس إلى أدنى مستوى له منذ ذروة جائحة «كوفيد 19» ⁠في يونيو 2020، وذلك نتيجة للإغلاق الفعلي لمضيق هرمز بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على ‌إيران، والتي أجبرت الدول الأعضاء على خفض صادراتها.

وبيّن المسح أن ‌إنتاج الخام من الدول ‌الأعضاء انخفض في مارس بمقدار ‌7.3 ملايين ‌برميل يومياً على أساس شهري، ليصل ​إلى 21.57 مليون ‌برميل ​يومياً، مشيراً إلى أن ⁠ذلك يعود بشكل رئيسي إلى خفض الإنتاج في الكويت والعراق ​والسعودية ⁠والإمارات. ⁠وخلص المسح إلى أن اثنتين فقط من دول أوبك، هما ⁠فنزويلا ونيجيريا، رفعتا إنتاجهما خلال الشهر.

ويستند مسح رويترز إلى بيانات تدفقات النفط من مجموعة بورصة لندن ومعلومات من شركات أخرى ‌متخصصة في تتبع تدفقات النفط مثل كبلر، ​بالإضافة إلى معلومات من مصادر في شركات النفط ومنظمة أوبك وخبراء استشاريين.