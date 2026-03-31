الذهب السائل.. دولة أفريقية تجني 300 مليون دولار سنوياً من المياه

في جبال ليسوتو، أصبح الماء، أو ما يطلق عليه البعض "الذهب السائل"، مصدراً رئيسياً للدخل القومي. تجني هذه المملكة الصغيرة غير الساحلية أكثر من 300 مليون دولار سنوياً من خلال تزويد جنوب أفريقيا المجاورة بالمياه، مما يحوّل احتياطياتها الجبلية إلى رصيد مهم في منطقة تواجه ضغطًا متزايدًا على المياه.

وتتفاقم أزمة نقص المياه في جنوب أفريقيا، مما يكشف عن إخفاقات هيكلية عميقة في البنية التحتية والحوكمة، حتى في الوقت الذي تتصارع فيه المنطقة مع ضغوط المناخ المتزايدة.

في جوهانسبرج، المركز الاقتصادي للمنطقة، أصبحت انقطاعات الإمدادات واسعة الانتشار، حيث ظلت بعض المجتمعات لأسابيع دون مياه موثوقة.

وقد أدى هذا الوضع إلى اندلاع احتجاجات، بما في ذلك قيام السكان بالاستحمام في الأماكن العامة، مما يؤكد خطورة الأزمة.

وبحسب تقرير وكالة أسوشيتد برس في عام 2024، اضطر السكان إلى الوقوف في طوابير للحصول على المياه مع ازدياد الضغط على الشبكة.

كان سعر زجاجة المياه سعة خمسة لترات حوالي 25 راند (1.30 دولار)، مما يسلط الضوء على الضغط المالي على الأسر في بلد تزيد فيه نسبة البطالة عن 32% من السكان.

على الرغم من فترات هطول الأمطار الغزيرة والتقارير التي تفيد بأن السدود تعمل بكامل طاقتها، إلا أن النقص لا يزال قائماً.

يقول المحللون إن الأزمة لا تنجم بالدرجة الأولى عن ندرة المياه، بل عن إخفاقات هيكلية. فقد عانت البلديات في صيانة الخزانات وخطوط الأنابيب ومحطات الضخ، في حين أن البنية التحتية الجديدة لم تواكب الطلب.

ورداً على ذلك، أنشأ الرئيس سيريل رامافوزا لجنة أزمة وطنية وتعهد بإنفاق أكثر من 150 مليار راند (7.6 مليارات دولار) على البنية التحتية للمياه والصرف الصحي على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

مياه ليسوتو تصبح مورداً استراتيجياً

بينما تكافح جنوب إفريقيا لتحقيق استقرار الإمدادات، تبرز ليسوتو المجاورة كمورد رئيسي، محولة المياه إلى ما يصفه الكثيرون بأنه "ذهب سائل"، وفقا لـ ".businessinsider".

مع اقتصاد يزيد قليلاً عن ملياري دولار ويعتمد بشكل كبير على صادرات المنسوجات والماس، أصبحت المياه واحدة من أهم مصادر الإيرادات الاستراتيجية للحكومة.

يبلغ عدد سكان هذه الدولة حوالي 3 ملايين نسمة، وهي محاطة بالكامل بجنوب إفريقيا، وتوفر المياه من خلال مشروع بمليارات الدولارات تم إنشاؤه في عام 1986.

ويُعد مشروع مياه مرتفعات ليسوتو محور هذه العلاقة، حيث يقوم بنقل المياه من مرتفعات ليسوتو إلى المراكز الاقتصادية في جنوب إفريقيا.

يقوم النظام، الذي تم بناؤه حول سدي كاتسي وموهالي، بنقل ما يقرب من 800 مليون متر مكعب من المياه سنوياً، أي ما يعادل حوالي 800 مليار لتر، ويوفر حوالي 60٪ من احتياجات جوهانسبرج من المياه.

وبحسب بلومبرغ ، فإن المشروع يدرّ ما يقرب من 300 مليون دولار سنوياً كعائدات لمدينة ليسوتو، وهو ما يمثل حوالي 15٪ من إيرادات الحكومة.

ومع ذلك، يبحث المسؤولون عن خيارات لزيادة العائدات، بما في ذلك توسيع قدرة الطاقة الكهرومائية والاستثمار في مشاريع الطاقة الشمسية العائمة، الأمر الذي قد يجعل البلاد مصدراً صافياً للطاقة.مع تزايد القيمة الاستراتيجية للمياه، تسعى ليسوتو إلى إعادة التفاوض على بنود الاتفاقية التي أبرمت منذ عقود مع جنوب إفريقيا.

وقال وزير الموارد الطبيعية موهلومي موليكو إنه من المتوقع أن تبدأ المحادثات في أبريل، مع التركيز على العائدات والتعويضات المتعلقة بصفقة تمثل أكثر من 10 بالمائة من اقتصاد البلاد، وفقًا لموقع News24.

قال موليكو: "علينا أن نعود وننظر في أثر التعويضات. إذا منحنا شخصاً ما تعويضاً، فلا نريد أن تسوء حياته، بل يجب أن يكون التعويض أعلى".

ويقول المسؤولون إن الشروط الحالية لم تعد تعكس الحقائق الاقتصادية أو أولويات التنمية.

واجهت الجهود المبذولة لتوسيع الإمدادات خلال المرحلة الثانية من المشروع تأخيرات متكررة، ومن المتوقع الآن إنجازها في عام 2030.

قد تؤدي هذه التأخيرات إلى إطالة أمد النقص في جنوب إفريقيا، لا سيما في المراكز الحضرية والصناعية حيث يستمر الطلب في الارتفاع.

في الوقت نفسه، تزيد الظواهر الجوية المتطرفة من الضغوط. فقد تسببت عاصفة من المستوى الأحمر العاشر في نزوح مئات الآلاف في موزمبيق وجنوب إفريقيا وزيمبابوي، مما يسلط الضوء على هشاشة المنطقة أمام الصدمات المناخية.

مع تفاقم ندرة المياه في جميع أنحاء جنوب أفريقيا، أصبح دور ليسوتو كمورد رئيسي ذا أهمية استراتيجية متزايدة.